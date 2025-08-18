Eibar ya ha iniciado los trámites para ser declarada zona tensionada

PABLO URANGA EIBAR. Lunes, 18 de agosto 2025, 20:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar ha decidido dar un paso al frente ante la problemática de la vivienda. El alcalde, Jon Iraola, ha trasladado al Gobierno Vasco su intención de solicitar que la ciudad armera sea declarada zona tensionada del mercado de vivienda, después de que el informe elaborado por el Observatorio Vasco de Vivienda el pasado mes de junio detectara que el distrito 01cumple con los requisitos establecidos por la normativa, es decir, que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los últimos cinco años un crecimiento acumulado de al menos 3 puntos porcentuales superior al de crecimiento acumulado del IPC de Euskadi.

Esta declaración permitiría a Eibar acceder a instrumentos legales específicos para controlar el mercado inmobiliario, evitando de esta manera incrementos abusivos en los alquileres y facilitando el acceso a una vivienda digna para sus vecinos, especialmente los jóvenes, que son los mayores perjudicados. La medida busca también promover un equilibrio entre la oferta y la demanda que hasta ahora se ha mostrado desequilibrado en la ciudad.

En una reunión mantenida el pasado miércoles con el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, Iraola explicó que la petición vendrá acompañada de un plan de acción que recoja diferentes medidas para reconducir la situación y aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda. La idea del Consistorio es que las iniciativas incluyen al conjunto del municipio y no se limiten únicamente a la zona reconocida oficialmente como tensionada.

Nuevas promociones

Ese plan se concretará en varios proyectos inmobiliarios que verán la luz a corto y medio plazo. Según avanzó el Ayuntamiento, más de 300 viviendas de protección oficial estarán disponibles próximamente para la ciudadanía eibarresa.

Estas nuevas promociones pretenden paliar el déficit de vivienda asequible que afecta especialmente a jóvenes y familias con menores recursos. Las viviendas, repartidas en distintas zonas de la ciudad, tendrán prioridad para quienes residan ya en Eibar o desarrollen su actividad profesional en el municipio. Además, el Consistorio contempla reservar un porcentaje para alquiler social y para colectivos con necesidades específicas, una medida que busca diversificar la oferta y responder a la creciente demanda del mercado local.

El desarrollo de estas promociones se enmarca dentro de una apuesta por construir ciudad de manera sostenible, dando especial importancia a la eficiencia energética y a la integración urbanística. El Ayuntamiento prevé que estos proyectos no solo aporten soluciones habitacionales, sino que también generen empleo local y dinamismo económico en estos barrios.

Los proyectos en marcha también incluyen mejoras en infraestructuras, eficiencia energética y espacios comunes, priorizando la sostenibilidad y la accesibilidad. Las obras estarán financiadas en colaboración con el Gobierno Vasco y se espera que algunas de las promociones estén finalizadas antes de que termine el año.

Se trata, en definitiva, de un esfuerzo conjunto con el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, liderado actualmente por Denis Itxaso. Cabe recordar que su antecesor en el cargo fue Iñaki Arriola, también socialista y exalcalde de Eibar, quien ya había impulsado iniciativas similares durante su etapa en la administración autonómica.

Estas iniciativas no solo buscan aumentar el número de viviendas asequibles, sino también garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Por ello, los nuevos desarrollos contemplan zonas verdes, espacios para el ocio y dotaciones comunitarias que fomenten el bienestar y la cohesión social en los barrios.

Colaboración institucional

El Consistorio confía en que la declaración de zona tensionada contribuya a acelerar la aplicación de medidas concretas y a reforzar la colaboración entre instituciones. «Nuestro objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna en toda la ciudad», subrayó el alcalde tras la reunión.

Además de las nuevas promociones de vivienda, el plan contempla medidas complementarias como el impulso al alquiler social, programas de rehabilitación de viviendas ya existentes y actuaciones de regeneración urbana en distintos barrios. La intención es dar respuesta no solo a la demanda de primeras viviendas, sino también mejorar el parque inmobiliario actual de Eibar.

El Ayuntamiento advierte, no obstante, de que la declaración de zona tensionada necesitará el respaldo del Gobierno Vasco, lo que permitirá aplicar instrumentos específicos –como límites a la subida de alquileres o refuerzos en los programas de protección oficial–. En este sentido, desde el Consistorio eibarrés se recalca que es imprescindible un trabajo conjunto entre administraciones para que las medidas no se queden en papel, sino que tengan repercusión directa y tangible en el día a día de los vecinos.

Para lograr un impacto real y sostenido, el Consistorio ha puesto también en valor la participación ciudadana y el diálogo con agentes sociales y colectivos vecinales. La elaboración y seguimiento del plan de acción incluirá canales de comunicación abiertos para recoger propuestas, preocupaciones y evaluaciones que aseguren la eficacia de las medidas adoptadas.

El Ayuntamiento también trabaja con entidades sociales y agentes económicos para que las medidas incluidas en el plan de acción atiendan las necesidades reales de la población y promuevan un desarrollo urbano equilibrado y sostenible a largo plazo.

«Queremos que nadie quede fuera del derecho básico a la vivienda, y para eso necesitamos herramientas adecuadas y eficaces», insisten desde el equipo de gobierno local.