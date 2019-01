El CD Eibar inicia este sábado el Campeonato de Gipuzkoa por equipos

Este sábado dará comienzo el Campeonato de Gipuzkoa por equipos. Un año más ha llegado el momento de comenzar este torneo en el que este año tomarán parte dos equipos del Club Deportivo Eibar. Durante once semanas, hasta el 23 de marzo, se disputará por toda la provincia y reúne a la gran mayoría de ajedrecistas del territorio. El equipo A disputará el Campeonato de Primera Categoría, capitaneado por Jon Arana y con el grueso de jugadores que vienen disputando el campeonato estos años, jugará once partidas durante once sábados consecutivos. El primer encuentro será en Azkoitia ante el Anaitasuna-Kakute, en la Casa de Cultura de Azkoitia a partir de las 16.00 horas.

El equipo B disputará el Campeonato de Tercera Categoría, capitaneado por Xabier Beorlegui y compuesto en su gran mayoría de jugadores que han salido de la escuela de ajedrez. Este equipo jugará una fase previa y tras las primeras siete partidas podrá clasificarse para jugar el play off de ascenso. Debido al número impar de equipos de esta categoría, el equipo descansará en la primera ronda.