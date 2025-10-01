Eibar impulsa su tejido social con un gran encuentro de asociaciones

El Ayuntamiento ultima los detalles para vivir una jornada dedicada al asociacionismo local. Será este sábado, día 4, en el edificio de Errebal, la ... fecha elegida para acoger el Encuentro de Asociaciones, una iniciativa impulsada por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento que busca fortalecer el tejido social de la ciudad y acercar a la ciudadanía la labor de las entidades locales.

Newsletter

El evento arrancará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 14.00 horas, aunque desde las 10.30 las asociaciones participantes comenzarán a instalar sus stands en el interior del edificio. En total, una quincena de entidades mostrarán al público sus proyectos, iniciativas y actividades cotidianas, en un escaparate que pretende visibilizar la riqueza y diversidad del asociacionismo eibarrés.

La jornada no se limitará a una muestra estática de información. Con el objetivo de dinamizar el ambiente y atraer a familias y vecinos de todas las edades, se han programado actividades paralelas. Entre ellas, juegos para los más pequeños organizados por voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, y la posibilidad de contar con un concierto en colaboración con la Escuela de Música, actualmente en fase de cierre.

Uno de los momentos centrales llegará a las 13.00 horas, cuando tendrá lugar una mesa redonda con la participación de varias asociaciones locales. El debate servirá para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del asociacionismo en Eibar, abordando tanto los logros conseguidos como los retos que se avecinan en un contexto social cada vez más complejo.

La jornada concluirá con un lunch de convivencia que permitirá a los colectivos y asistentes compartir impresiones en un ambiente distendido. Como complemento al encuentro, el Ayuntamiento de Eibar ha editado una Guía de Asociaciones, que estará a disposición de los vecinos y vecinas. Esta herramienta pretende facilitar el acceso a la variada oferta de colectivos existentes en la localidad, desde culturales y deportivos hasta sociales, solidarios o medioambientales.

Tejiendo comunidad

En esta dirección, la guía busca ser un punto de encuentro entre la ciudadanía y el asociacionismo, ofreciendo información práctica y fomentando la participación activa de la población en la vida comunitaria. Por todo ello, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, destacó la relevancia de la jornada. «Las asociaciones son la columna vertebral de nuestro municipio, el espacio donde la ciudadanía se organiza, propone y construye. Desde el Ayuntamiento tenemos el deber de apoyar su labor y facilitarles herramientas para que su voz se escuche y su trabajo se visibilice. Este encuentro no es un punto final, sino un punto de partida para seguir tejiendo una Eibar más unida, participativa y fuerte», afirmó.

En la misma línea, la concejala de Servicios Sociales, Sonia Archeli, subrayó el carácter integrador y festivo de la convocatoria. «Hemos querido que este sea un día para conocernos, compartir experiencias y, sobre todo, para que los eibarreses y eibarresas descubran la inmensa variedad de opciones que tienen para participar en la vida social de su ciudad». Desde lo lúdico, con juegos para los más pequeños, hasta lo reflexivo, con la mesa redonda, se busca crear un ambiente en el que todo el mundo se sienta bienvenido. Así, será una jornada hecha con mucha ilusión, para celebrar y dar las gracias a quienes, de forma desinteresada, trabajan cada día por mejorar Eibar.

Finalmente, con este encuentro, Eibar pone en valor el papel fundamental del asociacionismo como motor de cohesión social y participación ciudadana. De esta manera, el día 4 será, en definitiva, una jornada para celebrar la fuerza de la comunidad, agradecer la labor de quienes la impulsan y recordar que una ciudad más unida y participativa es también una ciudad más fuerte.