Eibar impulsa la reurbanización del paseo entre Mekola y San Juan

El Ayuntamiento ha presentado el ambicioso proyecto de reurbanización integral del paseo situado entre los portales 6-8 de la calle Mekola y 1- ... 9 de la calle San Juan, ubicado sobre las vías del tren entre las paradas de Estación Eibar y Ardanza. Con una extensión de aproximadamente 86 metros de largo por 10,5 metros de ancho, este paseo es un espacio estratégico que conecta diferentes barrios y funciona como un punto de encuentro muy transitado para los vecinos. La actuación propuesta se concentrará en la mejora del pavimento, del mobiliario urbano y del diseño general, prestando especial atención a la accesibilidad de todos los vecinos y al mantenimiento de los accesos a portales existentes.

El alcalde Jon Iraola ha destacado la importancia de la iniciativa, subrayando que «esta intervención refleja nuestra voluntad de seguir mejorando los espacios públicos, adaptándolos a las necesidades actuales y haciendo de ellos lugares accesibles, cómodos y cuidados para la ciudadanía».

Mejoras urbanísticas

El proyecto de reurbanización no solo responde a una necesidad estética, sino funcional, al contemplar la renovación completa de las infraestructuras soterradas, que incluye las redes de saneamiento, abastecimiento y drenaje de pluviales. Esta actuación se realiza en estrecha colaboración con los técnicos de Gipuzkoako Urak con el objetivo de optimizar y modernizar estos servicios esenciales para el buen funcionamiento de la zona.

Además, se tiene previsto mejorar el confort y la experiencia de los usuarios del paseo instalando nuevas jardineras que mejorarán el soleamiento, así como bancos y papeleras colocados de forma estratégica para favorecer su uso diario y fomentar el disfrute del espacio público por parte de los vecinos, mientras cuidan el medio ambiente.

Calidad y funcionalidad

Pedro Escribano, concejal de Obras, ha valorado el proyecto como «una mejora muy esperada por los vecinos y que supondrá un salto cualitativo en el entorno urbanístico y en la calidad del paseo». El alcalde también ha insistido en que «no es solo una mejora estética, sino una renovación integral que garantiza la funcionalidad y seguridad de un espacio muy utilizado por nuestras vecinas y vecinos del municipio».

Con esta intervención, Eibar da un paso significativo hacia la modernización de sus espacios públicos, reforzando su compromiso con la calidad de vida y la conectividad entre barrios del centro urbano de la población.