Estado actual del paseo entre Mekola y San Juan, que será renovado próximamente. PABLO URANGA

Eibar

Eibar impulsa la reurbanización del paseo entre Mekola y San Juan

Un proyecto integral renovará un tramo clave del centro urbano para mejorar accesibilidad, infraestructura y calidad de vida vecinal

Pablo Uranga

Eibar

Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

El Ayuntamiento ha presentado el ambicioso proyecto de reurbanización integral del paseo situado entre los portales 6-8 de la calle Mekola y 1- ... 9 de la calle San Juan, ubicado sobre las vías del tren entre las paradas de Estación Eibar y Ardanza. Con una extensión de aproximadamente 86 metros de largo por 10,5 metros de ancho, este paseo es un espacio estratégico que conecta diferentes barrios y funciona como un punto de encuentro muy transitado para los vecinos. La actuación propuesta se concentrará en la mejora del pavimento, del mobiliario urbano y del diseño general, prestando especial atención a la accesibilidad de todos los vecinos y al mantenimiento de los accesos a portales existentes.

