Eibar impulsa la energía solar en colegios

PABLO URANGA Eibar. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53

El Ayuntamiento de Eibar comenzará a instalar sistemas de energía solar fotovoltaica en tres colegios públicos: Sansaburu, San Andrés y Azitaingo Herri Institutua. El objetivo es mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras municipales y reducir el gasto en las facturas eléctricas, al mismo tiempo que se refuerza el compromiso ambiental del municipio. La energía generada se utilizará directamente en los centros, sin verter excedentes a la red eléctrica.

Este proyecto se enmarca dentro de un plan local para fomentar el uso de energías renovables y la eficiencia energética, con apoyo económico de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La subvención concedida para estas tres instalaciones asciende a 35.000 euros, lo que permitirá su puesta en marcha durante 2025.

Renovación sostenible

El alcalde Jon Iraola valoró este paso hacia la autonomía energética señalando que «seguimos dando pasos firmes para que Eibar sea una ciudad más sostenible». Además, añadió que esta iniciativa no solo reducirá los costos, sino que representa una apuesta clara por el futuro y la protección medio-ambiental, con una energía verde y sostenible.

Tras estos primeros trabajos, el Ayuntamiento espera que las escuelas se conviertan en un ejemplo formativo para los alumnos, quienes podrán comprobar de primera mano el funcionamiento de las instalaciones solares y la importancia de la energía limpia en la vida diaria.

Función educativa

En este sentido, el concejal de Obras Pedro Escribano remarcó que «la elección del autoconsumo no es solo una decisión económica, sino también educativa y ambiental». El Consistorio trabaja para que sus edificios sean cada vez más autosuficientes, prolongando así la reducción del impacto ambiental asociado a sus servicios.

Esta intervención se alinea con el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 2022-2030 aprobado por el Ayuntamiento, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Eibar en un 55%, aumentar la resiliencia ante el cambio climático y fomentar la transición energética.

Estas tres instalaciones forman parte de una estrategia mayor que incluye recientes sistemas instalados en la escuela J.A. Mogel Ikastola HLHI y el Teatro Coliseo, ambos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos energéticos locales. Además, el proyecto cumple con las exigencias de la normativa vasca en materia de sostenibilidad energética.

Además, esta iniciativa refleja el compromiso del Ayuntamiento de Eibar con las futuras generaciones, promoviendo una educación ambiental activa y cercana. Al integrar tecnologías sostenibles en los espacios donde crecen los niños y jóvenes, se fomenta una cultura de respeto y responsabilidad hacia el medio ambiente que trascenderá en su vida cotidiana y en la comunidad, fortaleciendo así el camino hacia un territorio más verde y resiliente.