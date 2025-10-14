SD Eibar Fundazioa inicia una nueva temporada en LaLiga Genuine Moeve El equipo armero afronta su séptima participación en la competición, que reunirá a más de 1.400 jugadores y jugadoras

Marcos Rodríguez EIbar. Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

La SD Eibar Fundazioa se prepara para afrontar una nueva y emocionante aventura en LaLiga Genuine Moeve, la competición impulsada por LaLiga a través de su Fundación y considerada un referente mundial en inclusión social dentro del fútbol. El conjunto armero afronta su séptima participación en esta liga de los valores, que este año celebra su octava edición.

La temporada 2025/26 se presentó oficialmente el lunes en las instalaciones de Moeve, patrocinador principal de la competición, en un acto que reunió a más de 200 asistentes. En el evento se dieron a conocer las seis sedes que acogerán las cuatro fases de esta campaña: Tarragona, Cádiz, Gijón, Granada, Burgos y Madrid. En total, 50 equipos y más de 1.400 jugadores y jugadoras participarán en esta iniciativa que crece año tras año.

El estreno para el equipo Genuine de la SD Eibar tendrá lugar en Tarragona, los días 21, 22 y 23 de noviembre, con el Nàstic Genuine como anfitrión. Los armeros debutarán el sábado 22 por la mañana frente al Mallorca Genuine, mientras que por la tarde se medirán al Levante. El domingo 23 cerrarán su participación en esta primera fase frente al Real Betis Genuine.

Todos los encuentros de LaLiga Genuine Moeve se disputan en cuatro partes de diez minutos, en un formato diseñado para favorecer la participación y el disfrute de todos los jugadores y jugadoras, priorizando la convivencia y el espíritu deportivo por encima del resultado.

Tras la cita inaugural en Tarragona, la competición continuará con las siguientes fases: Cádiz, los días 31 de enero y 1 de febrero; Gijón, el 7 y 8 de marzo; Granada, el 25 y 26 de abril; y Burgos, el 30 y 31 de mayo. La fase final se celebrará por primera vez en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde se entregarán los títulos a los tres campeones deportivos y los tres campeones de Fair Play.

La SD Eibar Fundazioa afronta este nuevo curso con la ilusión de seguir creciendo y con el reto de igualar o superar su mejor clasificación histórica, lograda en la temporada 2022/23, cuando alcanzó una destacada cuarta posición. Una temporada más, el conjunto armero reafirma su compromiso con la inclusión, la deportividad y los valores que hacen de LaLiga Genuine Moeve una competición única en el mundo del fútbol.