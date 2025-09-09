Eibar Fundazioa comienza una nueva temporada de fútbol adaptado

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La SD Eibar inicia este sábado una nueva temporada de fútbol adaptado con la ilusión de consolidar los avances logrados y continuar siendo un referente en deporte inclusivo. Tras un curso marcado por éxitos, el club afronta el nuevo año con la ambición de reforzar su proyecto y seguir impulsando el desarrollo integral de sus jugadores.

La pasada temporada dejó un balance muy positivo. El equipo PC volvió a proclamarse campeón de Liga gracias a una planificación de entrenamientos estructurada y multidisciplinar que incluso ha despertado el interés de la Selección Española para su posible implementación. El Genuine, por su parte, supo gestionar un grupo numeroso de jugadores en un nuevo sistema de clasificación por discapacidad, logrando mejoras tanto en rendimiento como en desarrollo.

El proyecto se apoyó en pilares fundamentales como la promoción de hábitos saludables, la gestión emocional y el fomento de la autonomía de los jugadores. La división en subgrupos, con el apoyo de cuatro técnicos, permitió un seguimiento más personalizado y un refuerzo de la cohesión del grupo. El papel de las familias también fue clave, acompañando en un proceso en el que aún persisten retos como el equilibrio entre categorías y la adaptación al sistema de clasificaciones.

El equipo técnico y los voluntarios tuvieron un rol esencial en este crecimiento. José Ignacio Santa Inés se consolidó como coordinador, mientras que Josu Morcillo y la técnica Andrea Aguado reforzaron áreas de nutrición y entrenamiento. Además, la implicación de voluntarios como Aitor Orbea y Hugo Ramos fue decisiva en los éxitos de los equipos PC y Genuine.

En lo que respecta a la participación, el Genuine cerró la temporada con 30 licencias (28 masculinas y 2 femeninas), mientras que el PC alcanzó las 22 (20 masculinas y 2 femeninas). La plena disponibilidad del campo anexo de Ipurua y la organización de amistosos frente a veteranos armeros contribuyeron a mantener la regularidad de los entrenamientos y a reforzar la cohesión del grupo.

Con una estructura consolidada, una metodología que sigue dando frutos y un entorno que favorece el aprendizaje continuo, el Eibar Fundazioa encara esta nueva temporada con la convicción de seguir creciendo, fortaleciendo la inclusión y consolidando su papel como referente en el fútbol adaptado.