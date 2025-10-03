El Eibar femenino también lucirá la marca de Tekber Centralauto en su equipación

M. R. Eibar. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Eibar continúa reforzando su red de apoyos estratégicos con el tejido empresarial vasco. Tras anunciar en agosto la incorporación de Tekber Centralauto como nuevo Patrocinador Premium, el club ha confirmado la ampliación del acuerdo para incluir al primer equipo femenino. A partir de la sexta jornada de Liga F, esta tarde frente al Barcelona en Ipurua, las jugadoras lucirán también en la manga de la camiseta el logo de la firma vizcaína.

La empresa Teknika Bereziak S.L., con sede en Gernika y propietaria de la marca Centralauto, fue fundada en 1997 y está especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de maquinaria para el sector de la automoción. Su incorporación al ecosistema de patrocinadores del Eibar se enmarca en una temporada clave para la entidad, reforzando la unión del club con la industria vasca.

Con esta ampliación, Tekber Centralauto refuerza su apuesta por el proyecto armero, en una alianza que subraya valores compartidos como el esfuerzo, la innovación tecnológica y la proyección del talento local. El club destaca además que este tipo de acuerdos consolidan el crecimiento de su sección femenina y fortalecen su visibilidad.

La SD Eibar ha valorado positivamente que la firma vizcaína haya decidido dar este paso adelante, lo que se interpreta como un gesto de compromiso con el club y con la igualdad en el deporte. Para la empresa de automoción el acuerdo supone un escaparate de primer nivel, vinculando su marca tanto al equipo a medio y largo plazo.