Garazi Facila, con el 3, saluda a Alimata Bélem, la 12. FÉLIX MORQUECHO

El Eibar femenino confirma los dorsales de sus jugadoras

Opa Clement, la última en incorporarse a la plantilla, lucirá el 22 a la espalda, y no habrá cambios salvo que haya movimientos en enero

Marcos Rodríguez

EIBAR.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

Tras disputar las cuatro primeras jornadas de la Liga F y llevar cerca de un mes compitiendo finalmente el equipo femenino de la SD Eibar puede presumir de su plantilla al completo. Es por ello que el club anunció ayer la lista de dorsales que llevarán sus jugadoras hasta final de temporada, salvo que se produzcan movimientos en el mercado invernal.

La portería estará cubierta por dos guardianas: Eunate Astralaga (1) y Laura Martí (13), que defenderán la meta armera durante todo el curso. En defensa, el Eibar cuenta con un bloque amplio y equilibrado, formado por Garazi Facila (3), Carla Andrés (4), Patri Ojeda (5), Ane Etxezarreta (6), Alimata Bélem (12), Alena Pěčková (17) y Mireia Masegur (20). Una línea que combina experiencia y contundencia, clave para mantener la solidez que el equipo ha demostrado en este inicio de campeonato.

El centro del campo queda en manos de Arene Altonaga (7), Amaia Iribarren (8), Elena Valej (10) y Adela Rico (18), futbolistas con capacidad para equilibrar el juego, dar criterio en la circulación del balón y aportar llegada a posiciones ofensivas.

En la parcela atacante, las armeras presentan una batería de recursos con jugadoras de distinto perfil: Laura Camino (11), Iara Lacosta (14), Carmen Álvarez (16), Sara Martín (19), Malen Uranga (21), Opa Clement (22) y Emma Moreno (23) serán las encargadas de aportar velocidad, desborde y, sobre todo, los goles que tanto necesita el equipo en este arranque.

El equipo femenino ya tiene definida su identidad sobre el césped con los dorsales oficiales que lucirán sus jugadoras durante el curso 2025/26. La afición armera podrá así reconocer de inmediato a cada integrante de una plantilla que pelea actualmente por alcanzar el objetivo de la permanencia y seguir creciendo en la máxima categoría del fútbol femenino.

