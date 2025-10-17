El Eibar RT femenino busca su primera victoria ante la UE Santboiana Las armeras reciben mañana a las 11.00 horas en Unbe al conjunto catalán tras un arranque complicado en Barcelona

El Eibar Rugby Taldea femenino afronta mañana su segundo compromiso liguero en la División de Honor B con el objetivo de sumar los primeros puntos de la temporada. El conjunto armero recibirá a la Unión Deportiva Santboiana a partir de las 11.00 horas en Unbe, en un duelo en el que las eibarresas esperan mostrar una versión más sólida que en su estreno.

Hace dos semanas, el equipo dirigido por Oskar Astarloa no pudo arrancar el curso con el pie derecho y cayó en Barcelona por 34-0 frente al Universitari Club. Aquel encuentro sirvió como primera toma de contacto para un grupo en construcción que busca afianzar automatismos y crecer con el paso de las jornadas. Las armeras fueron superadas en eficacia y cometieron errores defensivos que les impidieron competir hasta el final, pero el cuerpo técnico ha trabajado en corregir esos aspectos para que el equipo muestre su potencial.

El partido ante la UE Santboiana se presenta como una buena oportunidad para cambiar la dinámica y comenzar a escalar posiciones. El conjunto catalán también llega herido tras caer en la primera jornada por un contundente 0-50 frente al FCB Barça Rugby, por lo que se espera un duelo equilibrado entre dos equipos con la necesidad de reaccionar y empezar a sumar.

Con el equipo más rodado y con el apoyo de la afición en Unbe las armeras esperan dar un paso adelante y empezar a construir la senda del triunfo. Un resultado positivo mañana sería la manera perfecta de darle la vuelta al duro arranque liguero, además de una dosis de optimismo de cara a las jornadas siguientes.