Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las armeras debutan en casa mañana ante la UE Santboiana. FELIX BEITIA

El Eibar RT femenino busca su primera victoria ante la UE Santboiana

Las armeras reciben mañana a las 11.00 horas en Unbe al conjunto catalán tras un arranque complicado en Barcelona

Marcos Rodríguez

Eibar.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El Eibar Rugby Taldea femenino afronta mañana su segundo compromiso liguero en la División de Honor B con el objetivo de sumar los primeros puntos de la temporada. El conjunto armero recibirá a la Unión Deportiva Santboiana a partir de las 11.00 horas en Unbe, en un duelo en el que las eibarresas esperan mostrar una versión más sólida que en su estreno.

Hace dos semanas, el equipo dirigido por Oskar Astarloa no pudo arrancar el curso con el pie derecho y cayó en Barcelona por 34-0 frente al Universitari Club. Aquel encuentro sirvió como primera toma de contacto para un grupo en construcción que busca afianzar automatismos y crecer con el paso de las jornadas. Las armeras fueron superadas en eficacia y cometieron errores defensivos que les impidieron competir hasta el final, pero el cuerpo técnico ha trabajado en corregir esos aspectos para que el equipo muestre su potencial.

El partido ante la UE Santboiana se presenta como una buena oportunidad para cambiar la dinámica y comenzar a escalar posiciones. El conjunto catalán también llega herido tras caer en la primera jornada por un contundente 0-50 frente al FCB Barça Rugby, por lo que se espera un duelo equilibrado entre dos equipos con la necesidad de reaccionar y empezar a sumar.

Con el equipo más rodado y con el apoyo de la afición en Unbe las armeras esperan dar un paso adelante y empezar a construir la senda del triunfo. Un resultado positivo mañana sería la manera perfecta de darle la vuelta al duro arranque liguero, además de una dosis de optimismo de cara a las jornadas siguientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  6. 6 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  7. 7

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  10. 10 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar RT femenino busca su primera victoria ante la UE Santboiana

El Eibar RT femenino busca su primera victoria ante la UE Santboiana