El Eibar se examina en El Molinón con la obligación de enderezar el rumbo fuera

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El Eibar afronta esta tarde en El Molinón un envite de nivel y de importancia. El conjunto armero visita al Sporting de Gijón a las 16.15 horas en la decimocuarta jornada liguera con la obligación de dar un paso adelante lejos de Ipurua, donde las sensaciones han sido buenas, pero los resultados siguen sin acompañar. Tras seis jornadas en las que solo había sumado tres puntos de 18, el triunfo del pasado sábado ante el Albacete (3-2) permitió al equipo respirar y escalar varios puestos en una clasificación tan ajustada que cualquier resbalón vuelve a encender todas las alarmas.

El alivio logrado en casa, sin embargo, convive con una realidad incómoda: el Eibar no puntúa fuera desde la primera jornada, cuando empató en La Rosaleda. Desde entonces, las cinco salidas consecutivas se han saldado con derrota, un lastre que condiciona el progreso del equipo y lo mantiene pegado a la zona de descenso pese a que en Ipurua su rendimiento es de equipo de playoff. Allí ha sumado 15 de los 16 puntos que acumula y se mantiene invicto, pero la versión a domicilio continúa siendo su asignatura pendiente.

Los armeros arrastran un cúmulo de situaciones que han impedido sumar más fuera: decisiones arbitrales adversas, falta de puntería en momentos clave, errores evitables y un punto de mala fortuna que, concatenado jornada tras jornada, ha minado una dinámica de la que les cuesta salir. Aun así, Beñat San José insiste en que en la mayoría de los partidos han competido bien y han generado ocasiones suficientes para obtener un mejor botín. Hoy, la misión pasa por transformar esas sensaciones en hechos.

El rival más frecuente

El Sporting de Gijón, mientras tanto, llega al duelo con un punto de estabilidad superior. El conjunto asturiano suma 19 puntos, tres más que el Eibar, y pese a su derrota ante el Mirandés, se encuentra en línea ascendente. En El Molinón, los rojiblancos se hacen fuertes, sustentados por una plantilla de calidad y un estilo reconocible que los mantiene en la pelea por los puestos altos. El escenario exigirá al Eibar concentración máxima y una contundencia que le ha faltado hasta ahora en sus visitas.

El historial reciente tampoco ayuda al optimismo estadístico. El Eibar no derrota al Sporting desde hace siete enfrentamientos, un dato que añade un componente emocional al desafío que se presenta esta tarde. Además, el duelo tendrá un marcado acento histórico: será el partido número 46 entre ambos clubes, convirtiendo al Sporting en el rival más frecuente en la historia armera. Una cifra que habla de tradición, pero también de una rivalidad deportiva intensa en categorías profesionales.

En este contexto, los de San José viajan con la intención de encontrar el punto de equilibrio que les permita crecer como equipo. Una victoria o un punto en Gijón supondría un impulso anímico considerable para un grupo que necesita alejarse seguir alejándose de la zona baja.

El balón echará a rodar a las 16.15 horas en El Molinón, donde el Eibar buscará confirmar que su reacción del pasado sábado en Ipurua no fue un destello aislado, sino el primer paso hacia una continuidad que el equipo necesita con urgencia.