El Somos Eibar espera en Elgoibar un derbi intenso y emocionante La afición suele vibrar con los partidos del Somos y más si son ante el Elgoibar. / MORQUECHO El cuadro armero no cuenta con el central Danel Montero, que es baja, ni tampoco con Garetxana, que se recupera de una lesión J.A.R. Sábado, 2 marzo 2019, 00:40

Los derbis en el polideportivo elgoibarrés de Olaizaga entre los dos equipos representativos del balonmano en la comarca del Bajo Deba suelen estar llenos de emoción, de intensidad, fiel reflejo de un encuentro con estas características. Esta tarde a las 19.30 horas, el Somos Eibar rinde visita al Alcorta Elgoibar, dos adversarios que están en la zona media, con 18 puntos los armeros y 16 los elgoibarreses, ambos luchan por mantenerse un año más en Primera Nacional. Consumada la jornada de este fin de semana quedarán ocho para la conclusión de la liga, «tenemos que seguir peleando hasta conseguir la permanencia», afirma el preparador del Somos Eibar, Fernando Fernández.

El objetivo del técnico eibarrés es «quitarnos el peso de si estaremos o no en la categoría», una vez lograda matemáticamente la permanencia «nos liberaremos de esa incertidumbre». La distancia del Somos con el descenso es de ocho puntos, un margen relativamente considerable, pero como afirma Fernando, «hemos de asegurarnos lo antes posible, por tanto nuestra meta es sumar el mayor número posible de puntos para estar tranquilos». Con respecto al Elgoibar, el técnico destaca que «los duelos contra el Elgoibar suelen ser complicados, es un rival compacto, fuerte, además de que nos conocemos bien. Todos los derbis frente al Elgoibar son emocionantes, con mucho público y con resultados envueltos en la incertidumbre. Esta vez será igual». Para viajar a Elgoibar, Fernando no cuenta con el central Danel Montero ni tampoco con el experimentado Garetxana. No tiene intención de subir a ninguno jugador del filial Haritza. La salida a Elgoibar es la segunda consecutiva, la pasada jornada se desplazaron a la cancha del Trapagaran donde cayeron con un resultado abultado. El responsable del banquillo eibarrés no quiere otro tropiezo, va con la idea de hacer un buen partido en Olaizaga, quiere que su equipo presente la mejor versión en el intento de sorprender al Elgoibar. En la ida el Somos ganó 24-23 en Ipurua, en un partido igualado donde hubo mucha emoción hasta el final. En la jornada de hoy puede repetirse el guion de ser un partido muy igualado y competitivo, pero con la esperanza de que la victoria sonría para dar el paso hacia la consolidación.