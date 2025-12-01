Eibar Eskubaloia suma su décima victoria de la temporada ante el Pulpo

El Eibar Eskubaloia vivió una jornada de sábado marcada por una nueva muestra de solidez del primer equipo masculino, un frenazo en la excelente ... dinámica del conjunto femenino y una derrota del filial en su visita a Errenteria. Por un lado, el sénior masculino continúa construyendo una temporada de altísimo nivel en Primera Nacional. Los de Fernando Fernández firmaron su décima victoria del curso tras imponerse por 31-26 al Labarra-Nikol Pulpo en un polideportivo Ipurua que volvió a disfrutar del buen momento del equipo. El Eibar Eskubaloia controló el ritmo del encuentro desde los primeros minutos, mostrando fortaleza defensiva y un ataque muy equilibrado que terminó decantando el duelo a su favor con cierta autoridad.

Con este triunfo, los armeros alcanzan los 20 puntos en la clasificación, con diez victorias en doce jornadas, y se mantienen en la tercera posición. Solo han cedido puntos ante los dos gigantes del grupo, el Amenabar Zarautz y el Romo, que volvieron a ganar este fin de semana. El Zarautz sigue intratable con un pleno tras imponerse 29-35 al Bidasoa y suma ya 24 puntos; el Romo, por su parte, venció 31-24 al Trapagarán y conserva la segunda plaza con 21. Los eibarreses continúan, así, a la estela de ambos equipos y con la mirada firme en el objetivo de entrar en las dos primeras posiciones que dan acceso a la fase de ascenso al finalizar la temporada regular.

En el apartado femenino, el Eibar Eskubaloia vio frenada su extraordinaria racha de seis victorias consecutivas. Las de Andoni Pérez no pudieron prolongar su idilio con el triunfo y cayeron por 28-21 en su visita a un sólido Beti-Onak en Villava. El conjunto navarro, muy fuerte en su pista, impuso su ritmo desde el tramo inicial y aprovechó sus mejores momentos para abrir diferencias imposibles de neutralizar pese a los intentos eibarreses en la segunda mitad.

Aun así, la trayectoria de las armeras sigue siendo sobresaliente. Con ocho victorias en diez jornadas y 16 puntos, el Eibar Eskubaloia se mantiene en la segunda posición de la División de Honor Plata, aunque ahora igualado con el Sustatuz Los Chelines, que también venció en su duelo ante el Malkaitz (20-36). En lo más alto continúa el Errotabarri de Ermua, líder inamovible y aún sin conceder un solo punto. La derrota en Villava no resta mérito a un inicio de campaña histórico para el equipo eibarrés, que ya mira hacia la próxima jornada con intención de seguir sumando en esta gran temporada.

El fin de semana se completó con el encuentro del Eibar Eskubaloia B, que cayó por 28-23 en su visita a Errenteria frente al Ereintza. El filial armero, pese a competir con intensidad, no logró contener el empuje local en los momentos clave del partido. Con este resultado, el segundo equipo masculino se queda en la octava posición con ocho puntos tras nueve jornadas disputadas.