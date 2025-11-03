Eibar Eskubaloia sigue intratable

Eibar Eskubaloia volvió a firmar un fin de semana sólido que reafirmó el extraordinario momento que vive el club. Tanto el conjunto masculino como ... el femenino volvieron a ganar y prolongan un inicio de temporada que invita a soñar con metas ambiciosas en Eibar.

Por un lado, el primer equipo masculino logró una trabajadísima victoria por 30-29 el domingo en el polideportivo Ipurua ante el Ereintza, en un choque lleno de emoción y que exigió lo mejor de los de Fernando Fernández. El Eibar Eskubaloia arrancó el partido con autoridad, dominando el ritmo y mostrando una defensa compacta que permitió correr y atacar con fluidez. Fruto de ese dominio, al descanso los armeros habían construido una ventaja cómoda (17-11) que hacía prever una tarde plácida.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el Ereintza salió con una marcha más tras el paso por vestuarios, aumentando su acierto ofensivo y apretando la defensa hasta llevar el duelo a un escenario de máxima tensión. A los quince minutos del segundo tiempo, los visitantes habían igualado el marcador, y aunque nunca lograron ponerse por delante, obligaron al Eibar Eskubaloia a exprimirse al máximo para cerrar el encuentro. El tramo final fue un intercambio de golpes y nervios hasta que el 30-29 definitivo hizo estallar Ipurua, certificando la séptima victoria del curso y la tercera consecutiva.

Este triunfo tiene valor clasificatorio añadido. El empate del Romo en Barakaldo (27-27) permitió a los de Fernando Fernández escalar hasta la segunda plaza con 14 puntos, solo por detrás de un intratable Zarautz, que suma pleno de ocho victorias tras vencer 24-31 al Pulpo en Zumaia. Con el Romo tercero con 13 puntos y Tolosa y Tarazona cerrando el top cinco con 10, el Eibar Eskubaloia firma un inicio casi impecable: siete victorias en ocho jornadas, mejorando incluso el registro de la pasada campaña. Dejando atrás la derrota ante el Romo, los eibarreses han demostrado capacidad para competir, sufrir y cerrar partidos complejos, reforzando su candidatura a pelear por la fase de ascenso.

Del mismo modo, el primer equipo femenino sigue brillando con luz propia en la División de Honor Plata. El sábado, las armeras firmaron otra exhibición a domicilio imponiéndose al Camargo por un gran 21-26, sumando su quinta victoria en seis jornadas. Las de Andoni Pérez mantienen un nivel sobresaliente en ambos lados de la cancha y se consolidan en el podio del Grupo B con 10 puntos, a solo dos de los líderes Errotabarri y Sustatuz Los Chelines.

La evolución del equipo es tan evidente como ilusionante: la temporada pasada necesitó 26 jornadas para sumar seis triunfos, y en la actual prácticamente cuenta los partidos por victorias. Un salto competitivo que refleja el trabajo, la confianza y el crecimiento de un grupo que se ha propuesto mirar arriba y competir sin complejos.