Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los equipos sénior del Eibar Eskubaloia han vuelto a completar un fin de semana perfecto con doble victoria armera. JOSÉ MARI LÓPEZ

Eibar

Eibar Eskubaloia sigue intratable

El equipo masculino ganó al Ereintza sufriendo en Ipurua y se coloca segundo, mientras que el femenino ya es tercero tras vencer en Camargo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

Eibar Eskubaloia volvió a firmar un fin de semana sólido que reafirmó el extraordinario momento que vive el club. Tanto el conjunto masculino como ... el femenino volvieron a ganar y prolongan un inicio de temporada que invita a soñar con metas ambiciosas en Eibar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eibar Eskubaloia sigue intratable

Eibar Eskubaloia sigue intratable