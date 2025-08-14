Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar Eskubaloia sigue blindando su plantilla femenina y masculina para la nueva campaña

M. R.

Eibar.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:53

El Eibar Eskubaloia afronta el último fin de semana de vacaciones antes de regresar a la acción. El próximo miércoles, 20 de agosto, el polideportivo Ipurua volverá a acoger los entrenamientos del primer equipo para comenzara a preparar una nueva y exigente temporada, y a lo largo de estas semanas el club ha seguido anunciando renovaciones en su plantel.

Hasta catorce jugadores y jugadoras del primer equipo masculino y femenino han sido confirmados para seguir defendiendo la camiseta armera en esta nueva campaña. Por un lado, Egoitz Blanco, Andoni Yarza, Jonay Torrego y Alex Puente volverán a competir en la Primera Nacional. Por otro lado, Ane Treviño, Maitane Velasco y Nahia Benitez seguirán en el femenino para volver a competir en la división de Honor Plata.

