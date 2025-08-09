El Eibar Eskubaloia mantiene su columna vertebral

EibarEl Eibar Eskubaloia mantiene su columna vertebral
Eibar
Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08
El Eibar Eskubaloia continua preparando el arranque de la nueva temporada. Apenas restan dos semanas para que el polideportivo Ipurua retome su actividad y acoja ... los entrenamientos de los equipos de balonmano de la localidad armera, y es por ello por lo que el club ha comenzado a hacer oficiales los anuncios de las renovaciones de varios de sus jugadores.
La semana comenzó con la renovación de los capitanes tanto del equipo masculino, Axier Guisasola, como del femenino, Malen Aja. A estos anuncios importantes les han seguido las renovaciones de la central Amaia San Martín, Irune De Castro y el regreso de Ane Montiel tras su lesión por parte del primer equipo femenino.
En cuanto al masculino, Mikel Zuloaga continuará defendiendo la elástica armera un año más tras finalizar la campaña anterior como uno de los máximos anotadores de Primera Nacional. Jorge Ecenarro también seguirá en el club, al menos un año más, en el que tratarán de lograr el ascenso.
