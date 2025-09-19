El Eibar Eskubaloia estrena equipaciones

El Eibar Eskubaloia celebró un acto especial este viernes en el Ayuntamiento de la ciudad, donde se presentaron las nuevas equipaciones que vestirán a ... sus equipos de cara a la temporada 2025/26. El evento contó con la presencia del alcalde, Jon Iraola; el concejal de Deportes, Andoni Ameztoy; el vicepresidente del club, Jon Mikel; y los entrenadores de los primeros equipos masculino y femenino, Fernando Fernández y Andoni Pérez.

El club mostró las camisetas que lucirá este curso, en un diseño que no olvida sus raíces. La primera equipación será blanca con una franja vertical azul y granate, un guiño a sus orígenes en el histórico Arrate, cuyo escudo también figura en la parte trasera de la prenda. La segunda, negra con un difuminado granate en la cintura, destaca por su sobriedad y elegancia. Además, la entidad anunció que a principios de octubre las camisetas podrán estar disponibles para la afición a través de la web oficial y de las redes sociales del club.

En el acto, el alcalde Jon Iraola subrayó la importancia de un club que «es un embajador importante de Eibar», destacando el esfuerzo de quienes lo mantienen vivo año tras año pese a las dificultades. El concejal Andoni Ameztoy, por su parte, quiso reconocer la trayectoria de la entidad y anunció que el Ayuntamiento incluirá en los presupuestos de 2026 una partida destinada a la renovación de la tarima y más elementos del polideportivo Ipurua, donde juega como local el Eibar Eskubaloia. «Es justo que un club con esta historia cuente con instalaciones modernas y acordes a su nivel», señaló.

El vicepresidente del club eibarrés, Jon Mikel, incidió en el valor sentimental de las camisetas. «Venimos del Arrate y lo seguimos recordando en cada prenda. Es nuestra chispa, lo que queremos convertir en llama». También aprovechó para agradecer el apoyo de Hummel y hacer un llamamiento al tejido empresarial, ya que el equipo sale sin patrocinador principal este curso.

En lo deportivo, el técnico del primer equipo masculino, Fernando Fernández, se mostró ambicioso tras el estreno victorioso en Hondarribia (31-32): «Tenemos una plantilla más amplia y con calidad. El objetivo es pelear por estar arriba y entrar en la fase de ascenso, aunque sabemos que queda mucho trabajo por hacer». El entrenador destacó además la importancia de mantener la humildad y la mejora colectiva para afrontar un calendario exigente.

Por su parte, Andoni Pérez, entrenador del senior femenino, explicó que el equipo encara su cuarta temporada en la División de Honor Plata con el objetivo de consolidar la permanencia: «El año pasado dimos un paso adelante y queremos repetir esa dinámica. Tenemos un bloque de 16 jugadoras que llegan con mucha ilusión y experiencia en la categoría».

Un debut de estreno

El acto sirvió también como antesala del estreno liguero en casa del primer equipo masculino, que se disputa esta misma tarde a partir de las 19.00 horas en Ipurua frente al Barakaldo.

El conjunto armero llega con la moral alta tras el triunfo in extremis de la primera jornada, aunque consciente de que se medirá a un rival en forma, que arrancó la liga venciendo con contundencia, 31-23 al Beti-Onak.

El polideportivo eibarrés volverá a vestirse de gala, nunca mejor dicho, para acoger un duelo que se presenta como una nueva prueba de fuego para medir el nivel competitivo del primer equipo masculino en un curso que ilusiona tanto dentro como fuera de la pista.