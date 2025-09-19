Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los representantes del Ayuntamiento y del Eibar Eskubaloia presentaron este viernes las nuevas equipaciones que vestirán los jugadores este curso. M. R.

Eibar

El Eibar Eskubaloia estrena equipaciones

El club eibarrés vestirá sus nuevas vestimentas este sábado a las 19.00 horas frente al Barakaldo en el primer partido de la temporada en Ipurua

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

El Eibar Eskubaloia celebró un acto especial este viernes en el Ayuntamiento de la ciudad, donde se presentaron las nuevas equipaciones que vestirán a ... sus equipos de cara a la temporada 2025/26. El evento contó con la presencia del alcalde, Jon Iraola; el concejal de Deportes, Andoni Ameztoy; el vicepresidente del club, Jon Mikel; y los entrenadores de los primeros equipos masculino y femenino, Fernando Fernández y Andoni Pérez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar Eskubaloia estrena equipaciones

El Eibar Eskubaloia estrena equipaciones