Los sénior del Eibar Eskubaloia arrancan las competiciones. F. MORQUECHO

El Eibar Eskubaloia ya tiene definido su calendario de septiembre

Los equipos sénior disputarán partidos de Euskal Kopa, amistosos y el arranque liguero a lo largo de este mes

Marcos Rodríguez

Eibar.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

Los equipos sénior masculino y femenino del Eibar Eskubaloia ya conocen los enfrentamientos que afrontarán durante este mes de septiembre, que marcará el inicio de la temporada oficial para ambos conjuntos tras las vacaciones de verano.

El equipo masculino estrenará el mes este sábado en Ipurua a las 12.00 horas con el partido de vuelta de la Euskal Kopa frente al Amenabar Zarautz ZKE, después de haber perdido en la ida por 35-25.

El siguiente fin de semana, el domingo 14, debutará en la Primera Nacional a domicilio frente al Bidasoa. La segunda jornada liguera será el sábado 20, cuando el Mek reciba al Barakaldo en Ipurua, y cerrará el mes el sábado 27 jugando a domicilio contra el Tolosa.

Por su parte, el senior femenino comenzará hoy su calendario competitivo con un amistoso en Ipurua frente al Urdaibai Eskubaloi Taldea. El domingo debutarán en la Euskal Kopa enfrentándose al Urdaneta a domicilio. El sábado 13 disputarán un nuevo amistoso en casa contra el Kukullaga Etxebarri, y el sábado 20 recibirán al Zarautz en otro encuentro de Euskal Kopa. Finalmente, cerrarán el mes con su debut en la División de Honor Plata el sábado 27, recibiendo al Santander en Ipurua.

Con esta planificación, ambos equipos tendrán un mes de septiembre cargado de partidos y de un rodaje que les permitirá llegar en las mejores condiciones al inicio de sus respectivas ligas, combinando competición oficial y partidos de preparación para ajustar las plantillas y poner a punto la forma física.

