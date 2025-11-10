El Eibar Eskubaloia continúa arrasando

El Eibar Eskubaloia volvió a firmar una jornada perfecta con doble victoria de sus equipos sénior en una temporada que está rozando la excelencia ... para el club. El primer equipo masculino dio otra muestra de solidez y pegada al imponerse por 31-35 al Balonmano Tarazona en el polideportivo municipal de la localidad zaragozana. Los de Fernando Fernández completaron un partido muy serio, con un alto ritmo de juego y efectividad ofensiva, que les permitió sumar su octava victoria en nueve jornadas de Primera División Nacional. Además, los armeros firmaron su cuarta victoria consecutiva y también su cuarta en cinco desplazamientos, confirmando su gran rendimiento a domicilio.

Eibar Eskubaloia se mantiene así en la segunda posición de la clasificación con 16 puntos, a solo dos del líder, el Amenabar Zarautz, que continúa intratable con un pleno de nueve victorias tras superar 36-30 al Beti-Onak. Por detrás, el Romo de Getxo, único equipo capaz de vencer a los eibarreses esta temporada, sigue al acecho con 15 puntos tras imponerse 34-31 al Tolosa. Entre los tres primeros se ha abierto ya una brecha significativa, ya que desde el cuarto clasificado hacia abajo están con 10 puntos o menos, con lo que todo apunta a que la lucha por las dos plazas de fase de ascenso estará entre Zarautz, Eibar y Romo.

Además, el calendario ofrece un partido de máxima exigencia para los eibarreses este fin de semana con la visita del líder al polideportivo Ipurua, en un choque que promete emociones fuertes y que puede ser decisivo para el desenlace del campeonato.

En lo que respecta al primer equipo femenino, las de Andoni Pérez firmaron otra actuación sobresaliente al golear 35-18 al Zaragoza La Jota en el polideportivo Ipurua. Las armeras fueron muy superiores desde el inicio, desplegando un juego vertiginoso y una defensa impenetrable. Ya al descanso el marcador reflejaba un contundente 20-8, muestra del dominio eibarrés ante un rival que apenas pudo reaccionar en la segunda mitad.

El triunfo, además de brillante, tiene un valor simbólico: con seis victorias en siete jornadas, el Eibar Eskubaloia ya ha igualado el número total de triunfos conseguidos en toda la temporada pasada, lo que refleja el enorme salto competitivo y la solidez del proyecto. Las armeras se mantienen terceras en la clasificación con 12 puntos, a solo uno del Sustatuz de Castro Urdiales y a dos del líder, el Errotabarri de Ermua.

La jornada de este fin de semana llevará al conjunto eibarrés a visitar al Kukullaga Etxebarri, equipo de la zona baja con solo tres puntos, en una oportunidad perfecta para sumar la quinta victoria seguida y consolidar su posición en el podio.

Con estos resultados, el club de balonmano eibarrés registra un balance combinado de catorce victorias y dos derrotas entre sus dos principales equipos, síntoma de un trabajo bien hecho que ahora va dando sus frutos.