El primer equipo femenino del Eibar Eskubaloia igualó sus seis victorias de la temporada pasada en la séptima jornada ante La Jota. EIBAR ESKUBALOIA

Eibar

El Eibar Eskubaloia continúa arrasando

El masculino se impuso al Balonmano Tarazona por 31-35, y el femenino igualó sus seis victorias de la pasada campaña al golear 35-18 a La Jota

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El Eibar Eskubaloia volvió a firmar una jornada perfecta con doble victoria de sus equipos sénior en una temporada que está rozando la excelencia ... para el club. El primer equipo masculino dio otra muestra de solidez y pegada al imponerse por 31-35 al Balonmano Tarazona en el polideportivo municipal de la localidad zaragozana. Los de Fernando Fernández completaron un partido muy serio, con un alto ritmo de juego y efectividad ofensiva, que les permitió sumar su octava victoria en nueve jornadas de Primera División Nacional. Además, los armeros firmaron su cuarta victoria consecutiva y también su cuarta en cinco desplazamientos, confirmando su gran rendimiento a domicilio.

