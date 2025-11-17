El Eibar Eskubaloia cede ante el líder

El equipo masculino del Eibar Eskubaloia sufrió el sábado su segunda derrota de la temporada. Los de Fernando Fernández cayeron por 29-32 frente ... al invencible Amenabar Zarautz, el líder incontestable de la Primera Nacional, que firmó su décima victoria consecutiva para mantener un pleno perfecto de 20 puntos. El conjunto eibarrés afrontaba la cita como segundo clasificado, a tan solo dos puntos del combinado zarauztarra, y con el polideportivo Ipurua entregado para vivir uno de los grandes duelos de la temporada.

La primera mitad fue un intercambio constante de golpes, un toma y daca vibrante en el que ninguno logró abrir brecha. El Zarautz marcaba el ritmo, pero los armeros respondían con eficacia. La igualdad se mantuvo durante los primeros treinta minutos, y los visitantes lograron marcharse con una ventaja al descanso (14-17) que les daba un mínimo respiro.

El escenario apenas cambió tras la reanudación, y pese a que el Amenabar Zarautz llegó a ponerse cinco tantos arriba en los primeros compases, el Eibar Eskubaloia reaccionó con carácter. Los armeros fueron limando la diferencia hasta situarse a tan solo un gol a falta de seis minutos, desatando la ilusión en la grada. Pero cuando el partido llegaba al final, la calidad y la experiencia del líder aparecieron para inclinar la balanza. Un par de acciones decisivas permitieron al Zarautz recuperar colchón y sentenciar un encuentro que se decidió por pequeños detalles.

Con esta derrota los armeros se quedan con 16 puntos y ceden la segunda plaza al Romo. Pese al tropiezo, Eibar Eskubaloia mantiene un excelente balance de 8 victorias en 10 jornadas y ya tiene la vista puesta en su próximo compromiso, que será a domicilio ante el Saizar Usurbil.

El femenino gana y es segundo

Por otro lado, el primer equipo femenino volvió a escribir una página brillante en su temporada más ilusionante desde el ascenso. Las de Andoni Pérez sumaron su séptima victoria en ocho jornadas, un hito histórico que las sitúa segundas con 14 puntos de 16 posibles. El triunfo a domicilio ante el Kukullaga Etxebarri, cuarta victoria en sus cuatro salidas, confirmó el magnífico estado de forma de un grupo que no deja de crecer.

Las armeras encadenan cinco triunfos consecutivos en la División de Honor Plata, y tras la derrota del Sustatuz Los Chelines, se han metido de lleno en la pelea por los puestos de fase de ascenso, un escenario impensable hace un año, cuando el equipo competía por evitar el descenso. La solidez defensiva, el ritmo ofensivo y la confianza acumulada han transformado por completo a un grupo que aspira a seguir derribando barreras.

Este fin de semana regresarán al polideportivo Ipurua para recibir al Urdaneta, con el objetivo de prolongar una racha que ya es histórica y que ha encendido el sueño de luchar por lo máximo.