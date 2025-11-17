Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pese a luchar hasta el final, el sénior masculino sucumbió ante un Amenabar Zarautz intratable que ha sumado un pleno de puntos. EIBAR ESKUBALOIA

Eibar

El Eibar Eskubaloia cede ante el líder

El equipo masculino no pudo frenar al Amenabar Zarautz en Ipurua y cayó 29-32, mientras que el femenino sumó una nueva victoria a domicilio

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

El equipo masculino del Eibar Eskubaloia sufrió el sábado su segunda derrota de la temporada. Los de Fernando Fernández cayeron por 29-32 frente ... al invencible Amenabar Zarautz, el líder incontestable de la Primera Nacional, que firmó su décima victoria consecutiva para mantener un pleno perfecto de 20 puntos. El conjunto eibarrés afrontaba la cita como segundo clasificado, a tan solo dos puntos del combinado zarauztarra, y con el polideportivo Ipurua entregado para vivir uno de los grandes duelos de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar Eskubaloia cede ante el líder

El Eibar Eskubaloia cede ante el líder