El Somos Eibar no dejó ni un resquicio a la improvisación y ganó con solvencia El Somos Eibar ha sabido superar todas las adversidades, merced al sacrificio y trabajo de todos sus jugadores. / MORQUECHO Los armeros vencieron 31-24 al Pilar Maristas y se colocan octavos para afrontar con tranquilidad los tres últimos partidos J.A EIBAR. Martes, 9 abril 2019, 00:25

El Somos realizó un gran partido contra el Pilar Maristas ganando 31-24. El equipo aragonés se encontraba un punto por encima de los armeros, pero al claudicar se ha puesto por detrás. El Somos solventó el encuentro con un gran nivel en todas las facetas del juego, llegando a tener, a falta de nueve minutos para terminar, una ventaja de once goles, haciendo que los aficionados disfrutaran de una jornada más tranquila de lo habitual. Con este triunfo, el Somos Eibar asciende un puesto y con 25 puntos se coloca octavo. Ahora le quedan por jugar tres partidos: en la cancha del Ereintza, luego viene Tolosa y se despide en Zaragoza frente al Dominicos. Un tramo final con la tranquilidad que ofrece el tener hechos los deberes, con la permanencia en la mano, con el objetivo perseguido desde que comenzara la competición liguera, que ha sido tramitado con un margen holgado, viviendo ahora ese relax deseado para afrontar los duelos ante Ereintza y Tolosa, dos huesos duros de roer, y finiquitar en la capital zaragozana.

Triunfo del sénior femenino

Las chicas del sénior ganaron 28-17 al Corazonistas, quedando ganadoras de la segunda fase. Empezaron perdiendo, pero gracias a la intensidad de la defensa recuperando balones, y a las paradas de la guardameta, llegaron al descanso ganando de cinco. La segunda parte fue muy parecida consiguiendo así la victoria.

El Haritza sin play off

El sénior masculino Haritza también ganó contra el Elgoibar por 26-22 en un derbi trepidante, con opciones para los dos equipos, pero finalmente los dos puntos se quedaron en Ipurua. Aunque consiguió la victoria, no logró el billete para la fase de ascenso a Liga Vasca.

Cantera

En el grupo juvenil únicamente jugaron las chicas, consiguiendo la victoria 23-17 contra el Elgoibar Arilán; en cadetes no tuvieron suerte ni el Tekniker que jugaba en Tolosa perdiendo 34-25 y el Arregi que tropezó en Arrasate 25-21. Las fémeninas de Muelles Zaldua ganaron 35-15 en Zarautz. En el grupo de infantiles no hubo sorpresas y no se perdió ningún partido. Hierros Servando ganó 19-17 contra el Pulpo de Zumaia, el Bossa 33-13 contra el Elgoibar, Urkotronik 22-26 en Legazpi y el Bengoa 16-12 contra el Pulpo. Y un único empate del Ametsa 16-16 en Usurbil.