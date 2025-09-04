El Eibar define sus dorsales definitivos para la nueva temporada 2025/26

M. R. Eibar. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Con el cierre del mercado veraniego el Eibar ha hecho oficial el listado de dorsales para la temporada 2025/26. La plantilla armera cuenta con muchas novedades respecto al curso anterior, tanto en la adjudicación de números a las nuevas incorporaciones como en la promoción de canteranos.

Entre las novedades más significativas está la de Ander Madariaga, que tras obtener ficha del primer equipo lucirá el dorsal 16. Una decisión que simboliza la confianza del club en un jugador formado en el filial de la entidad desde 2017.

Las nuevas incorporaciones también han quedado ya identificadas con sus respectivos números. Adu Ares, procedente del Athletic Club, llevará el 18; Álvaro Rodríguez, lateral derecho fichado del Albacete, ha recibido el 22; y Aleix Garrido, una de las sensaciones de este arranque tras llegar del Barcelona, vestirá con el 30. Por su parte, Marco Moreno, cedido por el Villarreal, ha quedado inscrito con el 21.

En el ataque, Javier Martón será el 20, ocupando un rol clave en la delantera en este inicio liguero, mientras que Jon Bautista, todavía en proceso de recuperación, conserva el 9. José Corpas, uno de los capitanes del equipo, mantiene el 17, y Jon Guruzeta, fichado este verano, ha recibido el 10, un dorsal de peso en el club.

En defensa también se mantienen referencias claras. Arbilla, capitán y emblema del equipo, llevará el 23, mientras que Arambarri será el 4 y Cubero, el 2. En la portería, Luis López lucirá el 1 y Magunagoitia, el 13.