El Eibar B defiende el liderato y el C quiere reencontrar el buen camino Los filiales del equipo masculino y femenino del Eibar disputan importantes partidos entre hoy y mañana

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 28 de febrero 2025, 20:38

Los filiales del Eibar disputan jornadas importantes a lo largo del fin de semana. Entre hoy y mañana las categorías inferiores serán protagonistas, empezando por el líder de la Segunda RFEF, que se volverá a jugar seguir en lo más alto una semana más.

El Eibar B recibirá mañana al Logroñés en el campo inferior de Unbe a las 12.30 horas. Se trata de la jornada 25 de 34, y pese a que queda mucho para el final los armeros se disputarán el mantenerse como líderes del grupo 2 o ceder el puesto al Arenas de Getxo.

Por debajo, en la Tercera RFEF el Eibar C juega esta tarde en Vitoria, y lo hace contra el Deportivo Alavés C a las 16.30 horas. Tras haber caído desde la quinta hasta la novena posición después de 'pinchar' en sus últimos cuatro partidos el segundo filial del Eibar busca reencontrarse con la senda de las victorias para recuperarse ante un rival que llega en su mejor momento. Será un reto complicado, pero necesario para no descolgarse de los equipos de arriba.

Filiales femeninos

En cuanto a la cantera del equipo femenino, en la Segunda RFEF femenina el Eibar B recibe esta tarde al Rayo Vallecano en el campo inferior de Unbe.

La jornada número 22 para ambos equipos arrancará a las 16.00 horas, y pese a jugar en casa el Eibar, noveno, lo tiene complicado ante el cuarto equipo de la competición.

En cuanto al Eibar C, el segundo filial de las armeras disputará su vigesimocuarta jornada de la Liga Vasca mañana a las 16.00 horas en Getxo.

En tierras vizcaínas las armeras se enfrentarán al Bizkeneskak, el penúltimo clasificado de la categoría. El Eibar se sitúa en un cómodo quinto lugar, con tierra de por medio con sus perseguidoras. Aún así, será importante sumar una victoria más.