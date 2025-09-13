«Eibar tiene que dar continuidad profesional y humana a sus empresas familiares»

A. ECHALUCE EIBAR. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Con dos décadas de trayectoria en la gestión de carteras y la identificación de oportunidades de inversión, Filipe Bergaña ha trabajado en gestoras de referencia mundial como BlackRock, Fidelity y Man Group, además de fundar su propia firma asesorando la continuidad de empresas familiares. Hoy, reivindica la necesidad de profesionalizar la sucesión en las empresas familiares para asegurar su futuro sin perder el alma que las hizo nacer.

–¿Uno de los problemas históricos de Eibar ha sido que las empresas familiares no sobrevivieron a la tercera generación?

–La famosa máxima de «padre fundador, hijo mantenedor, nieto dilapidador» refleja un patrón estadístico que, por desgracia, sigue muy vigente: menos del 15% de las empresas familiares logran mantenerse en manos de la misma familia hasta la tercera generación. Pero esto no es un destino inevitable, sino la consecuencia de dinámicas muy concretas.

–Este problema puede estar motivado por una falta de liderazgo...

–Claro. La primera es la erosión del liderazgo natural. El fundador suele tener una combinación de visión, intuición y capacidad de sacrificio difícil de replicar. Sus hijos, aunque preparados, no siempre comparten ni el apetito de riesgo, ni la visión a largo plazo. Y en la tercera generación, los lazos afectivos con el origen del proyecto se diluyen. Se pierde foco. Se pierde urgencia. Y, con ello, se debilita la toma de decisiones. La segunda es estructural. Muchas empresas familiares no invierten lo suficiente en profesionalizarse. No documentan sus procesos, no desarrollan equipos intermedios sólidos y no separan claramente propiedad y gestión. Esto genera cuellos de botella y hace que la salida del fundador por jubilación, enfermedad o simplemente fatiga – ponga en riesgo la continuidad operativa. La tercera, y quizás más importante, es la falta de planificación. En demasiados casos, la sucesión se deja para «más adelante». Y cuando ese «más adelante» llega, ya es tarde. De ahí que cada vez más familias empresarias busquen alternativas externas que garanticen continuidad y respeten el legado. La solución que propongo es un vehículo creado para dar continuidad a uno de estos negocios - es precisamente eso-, una solución profesional, humana y de largo plazo para asegurar el relevo cuando no hay herederos naturales dispuestos o capacitados para tomar el timón. Eibar tiene que dar continuidad profesional y humana a sus empresas familiares

–¿Por qué cuesta tanto transmitir o perpetuar el conocimiento del fundador?

–Porque, en la práctica, el conocimiento del fundador es casi siempre tácito, acumulativo y profundamente personal. Está basado en años de relaciones construidas, decisiones tomadas con la intuición afilada y un entendimiento casi instintivo del sector. Es un conocimiento que no está en manuales, que no se transfiere en una presentación corporativa. Vive en la persona, no en la estructura.Además, hay un factor emocional: muchos fundadores tienen una relación identitaria con su empresa. No la ven como un activo, sino como una extensión de sí mismos. Y eso complica no solo la transmisión de conocimiento, sino la propia delegación de funciones clave. Este apego emocional, si no se gestiona con madurez, acaba impidiendo la evolución de la empresa más allá de la figura del fundador. Lo que proponemos los asesores es acompañar ese proceso con respeto, cercanía y compromiso operativo. No se trata de «quitar al fundador», sino de aprender de él, convivir con él durante una etapa, y asegurar que su experiencia se codifica y permanece. Que su visión no se pierda, pero que evolucione con una nueva generación de liderazgo. Cuando esto se hace bien, no se pierde el alma de la empresa, sino que se renueva.

–¿Qué hace que una empresa familiar sea verdaderamente excepcional?

–Lo verdaderamente excepcional en una empresa familiar es que logre conjugar lo mejor del mundo empresarial con lo mejor del mundo familiar: ambición con valores, rentabilidad con propósito, flexibilidad con responsabilidad. He tenido la fortuna de analizar cientos de empresas a lo largo de mi carrera, y las mejores –sean cotizadas o privadas– tienen algo en común: saben quiénes son y por qué existen. En las empresas familiares excepcionales, la cultura no es un eslogan, es una forma de operar. Hay orgullo de pertenencia. Hay compromiso intergeneracional. Y hay una obsesión sana por la calidad y la reputación. Además, suelen tener una toma de decisiones ágil, una estructura de costes muy vigilada y una orientación al cliente casi artesanal. Pero lo que las diferencia realmente es su capacidad de evolucionar sin perder su esencia. De rodearse de talento externo cuando hace falta. De abrirse a nuevas formas de hacer sin renunciar a sus principios. Todos buscamos precisamente ese tipo de compañías: con alma, con historia, pero también con el deseo de seguir siendo relevantes en las próximas décadas.

–¿Existen muchas semejanzas y diferencias clave entre las empresas familiares con las buenas empresas privadas?

–En el fondo, las buenas empresas, –estén en bolsa o no–, comparten los mismos pilares: una propuesta de valor clara, un foco absoluto en el cliente, y una gestión orientada a la generación de caja sostenible. Pero en la práctica, su funcionamiento es muy distinto. La empresa cotizada opera en un entorno regulado, con múltiples capas de control y equipos especializados. Esto aporta transparencia, pero tambiéncierta rigidez. La empresa privada, en cambio, es más ágil, más personalista, y en muchos casos, más cercana a sus empleados y clientes. Pero también más vulnerable si no hay profesionalización. Otra gran diferencia es la digitalización. Las cotizadas invierten sistemáticamente en tecnología de gestión, análisis de datos y control financiero. En muchas pymes privadas aún vemos procesos manuales, información dispersa y sistemas no integrados. Esto no es un juicio, es una realidad. Y justamente por eso hay tanto margen de mejora y tanto valor por desbloquear cuando se aplican herramientas sencillas pero eficaces.

–Pero estamos en un punto ventajas competitivas de las empresas españolas en un mercado globalizado.

–España cuenta con una red de pymes industriales y de servicios con un nivel de especialización técnica notable. Sectores como la alimentación, el envase, el textil técnico o ciertos nichos de ingeniería son líderes silenciosos en sus respectivas categorías. A esto se suma una cultura empresarial resiliente, forjada en crisis y adaptada a la escasez de recursos. Donde falta escala, sobra ingenio. Pero hay más: el empresario español, -especialmente en el norte del país-, combina un perfil técnico con una mentalidad exportadora cada vez más sofisticada. No teme salir fuera. Y eso, en un mundo multipolar, es una ventaja estructural. Las empresas que han sabido internacionalizarse con criterio y paciencia están hoy mucho mejor preparadas que sus equivalentes en mercados más dependientes del consumo interno. El reto, claro está, es la sucesión. Muchas de estas compañías llegan ahora a un punto de inflexión: su fundador se jubila, los hijos han tomado otro rumbo, y no hay un plan claro. Se trata de ofrecercontinuidad estratégica, combinando respeto por el legado con una hoja de ruta para crecer, profesionalizar y preparar la empresa para competir, no solo hoy, sino dentro de 10 o 20 años.