Eibar es el cuarto municipio más rico de Gipuzkoa, con 15.101 euros de renta Nuestra ciudad se sitúa entre las de mayor renta. / MORQUECHO Nuestra ciudad tiene un índice de riqueza superior a Bilbao y está detrás de Donostia, Zarautz y Durango A.E. EIBAR. Viernes, 31 mayo 2019, 00:13

Había un viejo chiste que circulaba el pasado siglo que decía que los eibarreses eran como los de Bilbao, pero con 5.000 pesetas más. No obstante, ahora sí que es verdad que la renta de un eibarrés es superior a la de un bilbaíno. Así Eibar tiene de renta una media 15.101 euros y Bilbao, 14.780 euros. Nuestra ciudad se erige en la 24a de todo el Estado y la capital vizcaína, en la 25.

El Instituto Nacional de Estadística ha difundido los datos de los 'Indicadores Urbanos', dentro de un proyecto europeo que recaba información sobre las condiciones de vida de las principales ciudades de la UE y en el que se han estudiado 405 municipios del Estado español de más de 20.000 habitantes.

De esta lista destacan cinco municipios de Gipuzkoa, siendo Donostia la primera localidad más rica del territorio, y Eibar el cuarto municipio más rico, tras Arrasate y Zarautz, según el INE, con una renta per cápita por encima de 15.000 euros, por delante de Hernani.

Encabezando el listado de los 50 con mayor renta per cápita está Pozuelo de Alarcón (25.957 euros), seguido de Boadilla del Monte (19.702 euros) y de Las Rozas de Madrid (19.340). También, un total de doce municipios vascos figuran en esta lista de los cincuenta más ricos: Getxo ocupa el puesto número 6 con 18.599 euros de renta per cápita anual, según los datos de 2016. Donostia está en el puesto 10 con 17.203 euros, seguida en el número 11 por Gasteiz (16.848). En el puesto 13 está Arrasate con 16.385 euros, en el número 18 figura la localidad de Zarautz (15.456), y en el 23, Durango (15.145), justo un puesto por delante de Eibar. Así, Bilbao ocupa el número 25 de la tabla con 14.870 euros anuales por habitante y por detrás se sitúan las vizcaínas Leioa (14.575) y Galdakao (14.532). Hernani está en el puesto 39 con 13.451 euros per cápita y Portugalete, con 13.216 euros, en el puesto 46 completan la lista de municipios vascos más ricos.

Mayores ayudas sociales

Esta situación hizo también que el Ayuntamiento estuviera en la cima de la prestación de ayudas sociales a sus vecinos, pese a que los ritmos y la capacidad de inversión varían. En lo más alto del ranking estatal estaban Errenteria, Arrasate y Eibar, a la vanguardia en este capítulo, junto con Santurtzi. Se trata de los cuatro ayuntamientos del Estado con más de 20.000 habitantes que realizan una mayor inversión en servicios sociales por vecino al año.

El estudio analizaba las cuentas municipales de 404 ayuntamientos, entre los que se constataba que los recortes en el sector tocaron fondo en 2013 y desde esa fecha registraban una paulatina tendencia al crecimiento.

En el caso deEibar, las ayudas de Emergencia Social se estabilizan en un total de 617 solicitudes, con un desembolso de ayudas a los beneficiarios de 488.277 euros, unas cifras, tanto en lo referente a peticiones atendidas como a cantidad aportada, similares a las del año anterior, lo que denota que, aunque continúan siendo cifras importantes la situación tiende a estabilizarse.

Si bien en 2016 fueron 452 las ayudas concedidas, y en 2017 se elevaron hasta 606 (485.229 euros), el pasado año se detuvo la tendencia al alza y la cifra se estabilizó en 617.