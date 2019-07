«Eibar, por su compromiso con los deportes acuáticos, necesita más piscinas» Edu López es una referencia en la natación de Eibar. / M.ASKASIBAR Tras casi veinte años de andadura de la natación en la ciudad armera, el objetivo es seguir creciendo y buscar nuevos retos deportivos Eduardo López Entrenador del Eibar Igerixan J. A. REMENTERÍA EIBAR. Domingo, 21 julio 2019, 00:13

Eduardo López Reta (Eibar, 1975) llega a la natación eibarresa de la mano de Josetxo Varela después de finalizar sus estudios de Licenciatura de Educación Física con Maestría en natación, salvamento y socorrismo y el título de Entrenador Nacional bajo el brazo en el INEF de A Coruña. Las prácticas las hizo en el Club Natación Coruña, uno de los más potentes de Galicia.

-Tiene un amplio currículum, ¿cómo llegó a Eibar?

-Estando trabajando en verano, Josetxo Varela me comentó la posibilidad de formar parte de un nuevo proyecto deportivo con la creación de un club de natación, en este caso era el Urbat IKE. Empecé desde las categorías más bajas, siempre he compaginado la enseñanza con el entrenamiento de rendimiento. Tan pronto estoy dando cursillos a niños de cuatro años como entrenando al más alto nivel.

-Se hizo realidad el Urbat IKE, que ahora se llama Eibar Igerixan.

-En dos años formamos un primer grupo reducido de nadadores comprometidos con el entrenamiento y que a la postre lograron hitos tan importantes como el Campeonato de España, casos de Maider Perales, o los Juegos Olímpicos de Markel Alberdi. Por el camino, muchos otros éxitos destacados. Para un club tan pequeño como el nuestro el haber logrado nada más y nada menos que cinco campeones de España en diferentes ocasiones, Maider Perales, Markel Alberdi, Nora Varela, Ander Izaguirre, Ander Romarate y varios subcampeones, los anteriormente citados y Maite Barruetabeña, más dos representantes en Olimpiadas y Paraolimpiadas, Markel Alberdi y Ander Romarate, además de muchos nadadores a nivel nacional. Lo consideramos como nuestro pequeño gran éxito. En la actualidad, mantenemos la misma estructura que antaño bajo el amparo del nuevo club Eibar Igerixan.

-¿Cómo valora esta temporada?

-La presente temporada, aunque no ha finalizado todavía, está siendo realmente positiva en varios aspectos. A nivel social estamos logrando aumentar la participación de nuestros socios, tanto a nivel infantil, adultos y natación máster. A nivel deportivo seguimos progresando en nuestros resultados, consiguiendo que nuevos nadadores participen en campeonatos estatales y autonómicos. Este verano tendremos la participación de tres o cinco de nuestros nadadores en los campeonatos estatales. A nivel de club este año hemos puesto en marcha dos nuevas secciones. Una, de natación artística, sincronizada, donde más de una veintena de chicas están empezando a dar sus primeros pasos en esta disciplina y, otra, de salvamento y socorrismo deportivo.

-¿Tienen alguna competición en agosto?

-Las competiciones estatales son las que dan el cierre a la temporada. Por un lado, a mediados de este mes de julio, del 18 al 21, disputaremos en Tarragona el Campeonato de España Alevín de Verano y a continuación, del 27 al 30 de julio, estaremos en el Campeonato de España Infantil de Verano y en agosto estaremos en el Campeonato de España Júnior y Absoluto, así que todavía nos queda bastante temporada por delante, además de la multitud de travesías, campeonatos autonómicos y territoriales que aún tenemos como preparativos a esas fechas.

-¿Destacaría a alguno o alguna?

-En estos momentos, a nivel estatal tenemos dos deportistas que pelean por subir al podio en los campeonatos que participan, que son Jon Osa Azpiazu y Maite Barruetabeña, aunque hay jóvenes canteranos que vienen progresando fuerte y rápido como pueden ser Paula Gabilondo, Miren Galdós, Elene Oyarzabal e Iker Calvo, entre otros.

-¿Qué número de deportistas tiene el Eibar Igerixan?

-Poco a poco va aumentando la cantera de nadadores y nos podemos encontrar con nadadores que se inicien con nueve años. En total estaremos aproximadamente unos 150.

-Un deporte duro y exigente, eso de luchar contra el agua y el cronómetro es un hándicap.

- Sí, especialmente contra el cronómetro. El agua no es un enemigo en sí, todo lo contrario, es nuestro aliado, y con él tenemos que tratar de mejorar. Nuestro único rival es el cronómetro que, a la postre, es el juez que te dice si has hecho bien tu trabajo o no.

-Requiere entrenar mucho y supongo disciplina, ¿no?

- En la natación como en todos los deportes, y especialmente en los individuales, la constancia es la clave del éxito. Quien se despiste, quien no se esfuerce en el día a día lo paga en las competiciones. Yo siempre digo que un futbolista puede hacer un mal partido, chutar mal un balón que a veces es gol y se le encumbra, en el caso de los deportes individuales, en los que luchas a la centésima con otros tantos como tú, si fallas, no ganas.

-¿Es suficiente la piscina de Ipurua?

-Bueno, esta es una pregunta que creo se responde por sí sola. En la actualidad tenemos la misma disponibilidad de piscina que cuando empezamos en el año 2001. Tanto el nivel deportivo como el número de deportistas, y de usuarios, ha aumentado considerablemente en este tiempo por lo que es obvio que la piscina se ha quedado pequeña. En las últimas temporadas estamos teniendo muchos problemas para poder desarrollar los planes de entrenamiento de los diferentes grupos, juntándonos en ocasiones más de catorce nadadores en la misma calle. Se oyen rumores acerca de la construcción de una nueva piscina. Todos estamos ilusionados con que eso sea así, tenemos que dar, no un paso adelante, sino un salto hacia el futuro y crear algo más que una nueva piscina. Eibar, por su compromiso e implicación con los deportes acuáticos, necesita mucho más, necesita un complejo acuático con varias piscinas, diferentes vasos orientados a la enseñanza, al entrenamiento y al ocio deportivo que den respuesta a la demanda de toda la población. Sería interesante que dispusiera de gradas para el público y de esa manera poder organizar algún campeonato de cierta entidad. No podemos quedarnos mirando a nuestro alrededor buscando una solución, tenemos que mirar qué están haciendo países punteros como Francia, Alemania y Australia, y copiar de ellos.

-¿Cuál es el nivel de la natación en Eibar?

-El nivel ha ido aumentando progresivamente. Ni siendo muy optimistas podíamos imaginar lo que hemos logrado en este tiempo. Aún así, no nos gusta quedarnos viviendo del pasado. Hay que seguir mirando hacia adelante y ver qué nuevas cosas podemos hacer para seguir progresando como club deportivo.

-¿Qué cualidades hay que tener para nadar?

-El nadador lo que precisa es tener una gran habilidad para sentir el agua. Con eso tiene mucho ganado. Hay gente que tiene ese sentido más desarrollado que otros. Aunque se puede aprender, lo natural es la base de la natación. Sobre ese sentido del agua vamos basando y apoyando nuestra técnica particular. Una vez que tenemos desarrollada y asentada la técnica podemos comenzar a entrenar bajo tres premisas claves que son la humildad, respeto y trabajo. Solo con eso podemos avanzar dentro del mundo del rendimiento deportivo.

-¿Cuentan con un área de natación adaptada y sincronizada?

-Efectivamente. El grupo de natación adaptada comenzó hace dos años. Al principio nos centramos en crear el grupo y el hábito de asistencia a la piscina y, poco a poco, desarrollar y perfeccionar las cualidades de nado. En esta segunda temporada ya hemos participado en diferentes campeonatos como el Campeonato de Euskadi o el Trofeo Sara Carracelas. Seguimos creciendo y nos gustaría poder contar con más nadadores de la localidad o de la zona para potenciar esta sección. Respecto al grupo de sincronizada, este ha sido su primer año. Estamos muy contentos por cómo ha ido la temporada. Como todos los inicios, son complicados, pero vamos creando un grupo sólido de trabajo. Este año han podido mostrar sus progresos en el Trofeo San Juan de Natación celebrado en Eibar. Durante este mes seguimos trabajando con este grupo, y desde aquí queremos animar a todos y todas que quieran probar, que se acerquen a la piscina de Orbea. Tenemos intención de organizar unas jornadas de puertas abiertas todos los viernes de este mes de julio.

-¿Cuáles son los retos del Eibar Igerixan?

-Tras casi veinte años, los retos siguen siendo los mismos que al principio, seguir creciendo, lograr grupos de entrenamiento cada vez más sólidos y estables, y pelear por lograr participar algún día en una copa de clubes a nivel estatal. Seguiremos trabajando con la misma ambición que el primer día. Estamos en periodo de matriculación y los interesados pueden contactar en el número 688 610 620 o en eibarigerixan@gmail.com.