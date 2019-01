El Somos Eibar se coloca en la zona tranquila al ganar al Romo por 29-21 El Somos Eibar selló una victoria contundente ante el Romo, no quiso sorpresas, y da pasos hacia la permanencia. / MORQUECHO Los entrenados por Fernando Fernández se han alejado de la zona peligrosa con sus dos últimas victorias EL DIARIO VASCO EIBAR. Martes, 22 enero 2019, 00:17

El Somos Eibar Eskubaloia repetía jornada en Ipurua y no falló, y ganó a un rival en la lucha por la permanencia como es el Romo por 29-21. Con la visita del equipo vizcaíno comenzaba la segunda vuelta. En la ida, los armeros salieron sorprendentemente derrotados por cuatro goles en la cacha del Romo, pero esta vez el Somos no se dejó sorprender y el equipo de Fernando Fernández fue claro en su objetivo. Hasta el minuto veinte el marcador fue un ir y venir, dos o tres jugadas de rapidez mandaron el resultado a 14-11 al descanso. La segunda parte no tuvo más color que el eibarrés. Se ajustó la defensa y se simplificó en ataque. Gisasola con 10 goles y de nuevo un entonado Garetxana, que hizo trabajar a toda la segunda línea, fue el argumento necesario para terminar derrotando a los vizcaínos por una diferencia de ocho goles. Este resultado hace coger un buen balón de oxígeno al Somos para la segunda vuelta que se promete muy interesante.

Por otro lado, mala jornada para el equipo sénior femenino, no sólo por el resultado, frente a las líderes del Usurbil por 26-18. Y eso que no lo hicieron mal las de Itoiz, comandadas por Amaia San Martín y Karmele Hurtado. La desgracia sin duda vino por la grave lesión de Nahia Basterra con casi segura fisura de radio lo que le tendrá tres meses sin volver a jugar, a la altura del codo por una entrada desproporcionada cuando estaba en el aire a un lanzamiento. «Algunos colegiados deberían repasar el reglamento y analizar que en el balonmano no todos los contactos tienen cabida», afirmaban en el club armero.

Otra gran victoria del Haritza

Victoria aplastante del Haritza en el derbi territorial en Elgoibar. Los entrenados por Andoni Pérez y Josu Currás ganaron por 19-30 en un partido donde no hubo color. Gran balance defensivo, con un ataque fluido, donde cabe destacar la aportación goleadora de Anabitarte y la buena distribución de juego desde el centro de Unai Gallastegi. Finaliza la primera vuelta en segunda posición a un punto del líder Munttarpe de Lezo.

Cantera

Los resultados de la cantera fueron los siguientes: Tekniker juvenil masculino ganó 32-26 al Arrasate; Juvenil femenino perdió con el Elgoibar por 31-22; Tekniker cadete venció por 44-16 al Zarautz; el Inmobiliaria Arregi cadete perdió 19-18 en casa del Arrasate; el cadete femenino ganó 16-20 al Zarautz A; el Komat cadete femenino perdió por 23-24 ante el Ereintza; el infantil femenino Bengoa venció por 11-33 al Zarautz; el infantil masculino Hierros Servando ganó 27-18 al Bidasoa; el Infantil femenino perdió ante el Zarautz A por 20-16 ante el Ametsa y el alevín masculino Tío Palancas perdió 20-17 ante el Zarautz.