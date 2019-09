Eibar, una ciudad de servicios cada vez menos industrial El polígono de Azitain concentra la mayor parte del sector industrial de Eibar. / MIKEL ASKASIBAR Datos del Eustat señalan que el sector industrial ocupa el 19,9% de la economía, en su mayoría el sector manufacturero, mientras que los servicios son un 75,4 % ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:36

Nuestra ciudad cada día es un enclave en el que impera más el sector servicios sobre una languicida industria. Así se refleja en los últimos datos publicados por el Eustat, en el estudio del valor añadido bruto de la Comunidad Autónoma. En estos momentos, Eibar es una ciudad, eminentemente de servicios, con una pérdida notable de su industria. El sector servicios es el 75,4 % de los subsectores económicos, con un 21,5% de comercios y hostelería, un 17,4% de la Administración pública y un 36,5% del resto de servicios. En cuanto a la industria supone el 19,9 %, en donde el subsector manufacturero es el 17,8%. La agricultura sólo ocupa el 0,2%.

Comparando con los municipios de nuestro entorno, el apartado industrial en Ermua es un 42,3% y los servicios son para la vecina localidad un 50 %. Por lo que respecta a Elgoibar, la industria supone el 60,4%, mientras que los servicios son el 35%.

A título comparativo con las comarcas de nuestro entorno, Duranguesado y el Alto Deba nos duplican en industria con un alto porcentaje que supone su valor añadido de este sector (un 55%), frente al 24,4% de media del total de la Comunidad Autonóma. En contraposición, el sector servicios de esas comarcas tiene menos peso en comparación con la media de Euskadi (69%). Duranguesado y Alto Deba presentan un sector Servicios del 53,2% y el 47,6% respectivamente del total de su actividad económica.

El Eustat también ha realizado un estudio del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, municipal y comarcal. En esta dirección el PIB de Debabarrena asciende a los 31.296 euros, frente a los 36.920 euros de Debagoiena, o los 38.461 euros de Durango, o los 62.120 de Rioja Alavesa. El PIB municipal mide la riqueza generada por las actividades productivas que están ubicadas en un municipio. La renta municipal, en cambio, está ligada a las rentas generadas por las personas en función de su residencia.

En cuanto a renta por municipios, Eibar cuenta con una media de 25.043 euros, mientras que Elgoibar suma 44.546 euros. Elgeta con 47.626 euros, Azkoitia con 29.907 euros, Basauri con 28.472 euros, o Deba con 40.184 euros. De esta manera, los municipios vascos con mayor PIB per cápita se caracterizan por la fuerte presencia de las actividades industriales. Zamudio, en Bizkaia, tiene un año más el Producto Interior Bruto per cápita más elevado de toda la Comunidad Autonóma de Euskadi. En segundo y tercer lugar se sitúan, respectivamente, Olaberria y Ajangiz, el primero en Gipuzkoa y el segundo en Bizkaia. En Alava es Berantevilla el municipio con mayor PIB per cápita, ocupando el séptimo lugar en la C.A. de Euskadi. En las tres capitales vascas predominan las actividades de servicios. Tanto en Bilbao como en San Sebastián en torno al 90% de su PIB se genera en el sector servicios, en contraste con Vitoria-Gasteiz donde ese porcentaje es del 66,9%. Por otro lado el PIB per cápita medio vasco se situó en 32.771 euros, superando esta media 96 municipios (38%) y quedando por debajo de esta media 155 municipios, el 62%.

Éxodo de empresas

Ese menor peso de la industria en Eibar está motivado por la marcha de empresas a puntos con suelo industrial más asequible y más espacioso. Desde el Ayuntamiento se intenta seguir creando más suelo industrial, de cara a atraer empresas y evitar el histórico éxodo de firmas a Ermua, Elgoibar y Elgeta. Para ello, se ha juzgado como prioritario conseguir la ampliación de suelo industrial hacia terrenos de Ersiono, junto a Tekniker, así como en Azitain, en donde la SD.Eibar planteaba su proyecto de Ciudad Deportiva.