El Eibar cierra la pretemporada con buenas sensaciones ante el Alavés

El Eibar puso punto final a su pretemporada este sábado en Ipurua con un empate sin goles frente al Deportivo Alavés, en un duelo ... que dejó motivos para el optimismo de cara al inminente arranque liguero. El conjunto dirigido por Beñat San José dominó en fases clave del encuentro y mostró una versión agresiva, competitiva y con las ideas claras, plantando cara a un rival de categoría superior.

San José apostó de inicio por un once formado por Jonmi; Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Buta; Peru, Aleix, Magunazelaia; Corpas, Guruzeta y Martón. El plan de partido se hizo evidente desde el pitido inicial: presión alta, ritmo intenso y presencia constante en campo contrario. Magu protagonizó el primer disparo del encuentro y, junto a un activo Javi Martón, generó peligro y asociaciones en la frontal. Aleix Garrido asumió el timón creativo, buscando la verticalidad de las bandas y generando varias llegadas claras, incluida una ocasión de Corpas que acabó en el palo justo antes del descanso.

En la segunda mitad, con Sergio entrando por Martón, el Eibar mantuvo la intensidad en los primeros compases y rozó el gol en una volea de Guruzeta que se marchó cerca del poste. El Alavés, impulsado por los cambios, mejoró su rendimiento y obligó a Jonmi a intervenir con una parada clave en los minutos finales para preservar el empate.

Más allá del marcador, el encuentro dejó la sensación de que el equipo llega en buena forma al estreno liguero de este sábado. La afición armera, un número cercano a los 800 espectadores, también fue testigo de la presentación de Álvaro Rodríguez.

Tras la última prueba de preparación, el Eibar retomará los entrenamientos hoy mismo para centrar al 100% sus esfuerzos en la primera jornada de liga, que le llevará hasta La Rosaleda para enfrentarse al Málaga este fin de semana.