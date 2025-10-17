El Eibar celebra su gran día con una jornada llena de actividades para todos los públicos

M. R. Eibar. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52

El Club Deportivo Eibar celebra este fin de semana su tradicional Día del Club, con un completo programa de actividades que llenará el centro de la ciudad de deporte y ambiente festivo.

La jornada de hoy comenzará a las 10.00 horas con una salida de espeleología al río Ego, y continuará con atletismo en Unzaga y Txaltxazelai desde las 10.30. A lo largo de la mañana, Toribio Etxebarria y Unzaga acogerán ajedrez, gincanas ciclistas, squash y juegos infantiles, además de la tienda del Club.

Por la tarde, habrá escalada y actividades en Untzaga desde las 16.00 horas, seguidas del dantzaldia a las 18.00, con la participación de Kezka Dantza Taldea y los dantzaris del Manuel Iradier. La jornada concluirá con una romería a las 20.30 horas en Toribio Etxebarria, amenizada por Emepebost.