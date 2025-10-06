Eibar celebra unas exitosas Jornadas Micológicas con protagonismo infantil

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Club Deportivo Eibar celebró el fin de semana sus tradicionales Jornadas Micológicas, que este año alcanzaban su edición número 25, y se desarrollaron con un notable éxito de participación y con el foco puesto en la formación y disfrute de los más jóvenes. La actividad sirvió además para dar inicio al nuevo curso de salidas escolares de montaña 2025/26, un programa que cada año fomenta el contacto con la naturaleza y los valores del montañismo entre los escolares eibarreses.

El sábado por la mañana, un total de 77 niños y niñas, acompañados por padres, madres y familiares, se desplazaron en tren hasta Elgoibar para disfrutar de una jornada en plena naturaleza. Allí les esperaba un equipo de expertos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que dirigió la actividad con un enfoque didáctico y cercano. A lo largo de la mañana, los pequeños aprendieron a reconocer distintas especies de hongos, recibieron consejos sobre cómo recolectarlos de manera sostenible y comprendieron la importancia de cuidar el entorno natural.

Aunque la falta de lluvias de las últimas semanas dejó el suelo seco y complicó la búsqueda de perretxikos, la ilusión y la curiosidad de los participantes compensaron con creces la escasez de ejemplares. Los monitores destacaron la atención y el interés mostrado por los niños, que recogieron hongos, hojas y otros elementos naturales para la exposición. El domingo, en la plaza Errebal, se mostraron los ejemplares recogidos por los escolares, y los curiosos se acercaron a lo largo de la mañana para admirar la variedad de hongos.

Desde la sección de montaña del Club Deportivo Eibar valoran muy positivamente esta edición, y la próxima cita del calendario de salidas escolares será el día 26 en Irun con motivo del Día del Finalista Escolar de Gipuzkoa.