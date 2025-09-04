Eibar y Canarias sellan una alianza histórica La Vuelta a Canarias contará con el 'ADN organizativo' de Eibar, fusionando tradición centenaria y proyección profesional en las islas

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

Eibar vuelve a situarse en el epicentro del ciclismo nacional gracias al acuerdo entre OCETA (Organizaciones Ciclistas Euskadi Txirrindularitza Antolakuntzak) y Volavi Canarias. La alianza une a la ciudad armera con las Islas Canarias en la organización de la Vuelta a Canarias, marcando un hito que busca transformar la estructura organizativa y competitiva del ciclismo en el archipiélago.

El acuerdo establece un marco permanente de colaboración para el desarrollo de eventos profesionales en ambas regiones. Su vigencia inicial será de tres años, hasta diciembre de 2028, con posibilidad de prórroga automática, y no implica ninguna contraprestación económica. La gestión de esta colaboración recaerá en una comisión técnica permanente, integrada por expertos designados por ambas entidades, encargados de supervisar el calendario, las actividades y la logística de cada evento. Además, se prevé la elaboración de anexos anuales que concreten recorridos, procedimientos y contactos, adaptando la colaboración a las necesidades que surjan cada año.

La experiencia de OCETA en la organización de pruebas de prestigio internacional como la Itzulia Basque Country que se realiza en Eibar, Itzulia Women y la Clásica San Sebastián, todas de categoría UCI World Tour, será clave para elevar la Vuelta a Canarias al nivel de las grandes citas del ciclismo profesional. La asesoría incluirá el diseño de recorridos, la gestión logística, la facilitación de contactos con entidades estatales e internacionales y con proveedores especializados, así como cualquier otra actividad de interés para asegurar la excelencia de la competición.

El convenio también destaca la rica tradición ciclista de Eibar, forjada a lo largo de casi un siglo. Desde la reconversión industrial posterior a la Primera Guerra Mundial, que transformó fábricas de armas en fabricantes de bicicletas y dio lugar a marcas legendarias como Orbea y BH, hasta la organización de pruebas míticas como la Bicicleta Eibarresa, la Subida a Arrate o la Vuelta al País Vasco, pasando por figuras históricas como Juanito Txoko y el Club Ciclista Eibarres, la ciudad armera ha sido un referente constante del ciclismo.

Según los responsables de OCETA, «la colaboración supone exportar nuestro ADN organizativo y la pasión que sentimos por el ciclismo, con la ambición de convertir la Vuelta a Canarias en una cita imprescindible del calendario nacional». Por su parte, Volavi y el Club Deportivo Abike Team ven en esta alianza una oportunidad única para consolidar la infraestructura profesional necesaria en las Islas, acelerando el desarrollo de competiciones de primer nivel en un entorno ideal pero históricamente carente de experiencia organizativa.

El convenio refleja también un compromiso de cooperación y flexibilidad. Julián Manuel Gómez Fuertes ha sido designado como enlace permanente entre ambas entidades, actuando como intermediario para facilitar la colaboración siempre que sea necesario. Este modelo, basado en el intercambio técnico y la planificación conjunta, demuestra que la unión de tradiciones ciclistas y conocimientos organizativos puede transformar la proyección de una prueba regional en un referente nacional.

Con este acuerdo, Eibar proyecta su legado hasta las Canarias, ganan un impulso para posicionar su Vuelta como una prueba de alto nivel competitivo. La fusión de tradición y experiencia promete marcar una nueva era para el ciclismo nacional, elevando el estándar organizativo desde la base hasta la élite.