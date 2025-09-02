El Eibar cae en Zarautz en la Euskal Kopa y buscará remontar en Ipurua El conjunto armero perdió 35-25 en el duelo de ida frente a los locales y afrontará el partido de vuelta este sábado en Ipurua a las 12.00 horas

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El sénior masculino del Eibar Eskubaloia ha dado el pistoletazo de salida a la temporada con la disputa de la Euskal Kopa. El equipo dirigido por Fernando Fernández visitó el pasado sábado el polideportivo Aritzbatalde para enfrentarse al Amenabar Zarautz ZKE en el partido de ida de la primera fase. El choque, exigente desde el inicio, se decantó a favor de los locales por 35-25, un marcador amplio que obliga a los armeros a buscar la remontada este fin de semana en casa si quieren seguir adelante en la competición.

El resultado no refleja por completo las sensaciones del equipo, que mostró fases de buen juego, pero al que aún le falta ajustar mecanismos tras varias semanas de trabajo. El Zarautz, con más continuidad y solidez defensiva, supo aprovechar sus oportunidades para abrir brecha en el marcador. Aun así, el Mek confía en que el calor de su público en el polideportivo Ipurua les dé el empuje necesario para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. La vuelta se disputará este sábado a las 12.00 horas, en la que será la última prueba antes del arranque liguero.

Más allá de la Euskal Kopa, el equipo armero afronta con ilusión una temporada que se presenta apasionante en la Primera Nacional. La pasada campaña, el Mek firmó una de las mejores temporadas en años, cerrando el curso en tercera posición con 21 victorias, cuatro empates y solo cinco derrotas. Ese rendimiento le dejó a las puertas de la fase de ascenso y reforzó la confianza de un grupo que demostró estar preparado para competir contra los mejores.

De cara a la nueva campaña, que arrancará el siguiente fin de semana a domicilio frente al filial del Bidasoa en Hondarribia, el objetivo del Eibar es claro: mantener el nivel mostrado el curso pasado y pelear por volver a situarse en la zona alta de la clasificación. La base de la plantilla se mantiene, con renovaciones importantes y la llegada de refuerzos que aportarán calidad y experiencia. Con trabajo, ilusión y el respaldo de la afición, el club espera dar un paso adelante y soñar de nuevo con estar entre los aspirantes al ascenso.