El Eibar B cae por 2-0 ante la SD Logroñés en su estreno liguero El primer filial armero, bajo las órdenes de Iñigo Pérez, sucumbió en su primer partido a domicilio en Las Gaunas

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

El Eibar B no pudo arrancar la temporada con buen pie y cayó derrotado por 2-0 frente a la SD Logroñés en el estreno liguero en el grupo 2 de Segunda Federación. El filial armero, que el pasado curso firmó una sobresaliente tercera plaza y disputó el playoff de ascenso a Primera Federación, inició la nueva campaña con un tropiezo en Las Gaunas y ante un rival directo.

El conjunto dirigido por Iñigo Pérez llegaba a Logroño después de una pretemporada ilusionante, con seis victorias y dos empates en ocho encuentros. El equipo había mostrado solidez y frescura en el juego, lo que invitaba al optimismo de cara al debut. Sin embargo, el arranque liguero no fue según lo esperado.

La SD Logroñés, que ha protagonizado una auténtica revolución en su plantilla con 21 incorporaciones y tan solo dos futbolistas que continúan del pasado curso, se mostró más sólida y eficaz en su feudo. Con el respaldo de su afición y un proyecto prácticamente renovado desde los cimientos, el cuadro riojano aprovechó sus oportunidades para decantar un duelo que fue más igualado de lo que reflejó el marcador final.

Para el filial armero, el encuentro supuso una primera toma de contacto con la exigencia de la categoría, que un año más se presenta muy competida. Pese a la derrota, el bloque armero mostró fases de buen juego y dejó claro que hay un amplio margen de mejora. Con rodaje y continuidad el equipo no tardará en recordar el de la temporada pasada.

El próximo compromiso no tardará en llegar. Los armeros afrontarán este domingo a las 12.30 horas su debut en Ipurua. Enfrente estará el Alfaro, un rival correoso que pondrá a prueba la solidez del filial. Será, además, una buena ocasión para que el equipo sume los primeros puntos del campeonato y brinde a la afición armera una victoria con la que afianzar el camino en este nuevo curso.