El Eibar buscará sumar mañana sus primeros puntos en Ipurua ante el Levante Badalona

M. R.

Eibar.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

El Eibar femenino afronta mañana a las 16.00 horas en Ipurua la tercera jornada de la Liga F con la necesidad de sumar sus primeros puntos de la temporada. Tras dos derrotas ajustadísimas por la mínima, las armeras quieren aprovechar el calor de su afición para romper la racha y empezar a escalar posiciones en la clasificación.

El rival no será sencillo. El Levante Badalona llega con cuatro puntos y con la portería imbatida, datos que reflejan su solidez defensiva y el buen momento de forma con el que ha arrancado el curso. El conjunto catalán será una dura prueba para las armeras.

El Eibar, por su parte, se ha mostrado firme en defensa en estos primeros encuentros, pero necesita dar un paso adelante en ataque para transformar las buenas sensaciones en resultados. La falta de gol ha sido la asignatura pendiente en este arranque, y mañana podría producirse el esperado debut de la delantera tanzana Opa Clement, que ya se entrena con el grupo y llega para reforzar el ataque.

Además, el factor campo será clave. Ipurua volverá a ser el escenario de un duelo importante, y el apoyo de la afición supondrá un gran empuje para las armeras. Las entradas estarán a la venta hasta antes del partido por 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 13 años.

