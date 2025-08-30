El Eibar buscará mañana su primera victoria a domicilio en Huesca Tras una larga semana con seis entrenamientos los de Beñat San José se medirán a las 19.30 horas al conjunto oscense en el estadio El Alcoraz

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

El Eibar encara mañana, lunes, a las 19.30 horas en El Alcoraz su segundo desplazamiento de la temporada con un objetivo claro: lograr la primera victoria a domicilio del curso. Los armeros, que se estrenaron en Ipurua con una goleada de 3-0 al Granada, quieren trasladar esa solidez a sus partidos como visitantes y dar un golpe de autoridad en un estadio siempre exigente como el del Huesca.

El equipo de Beñat San José ha trabajado durante la semana con la mirada puesta en el partido de mañana, llegando a realizar hasta seis sesiones de entrenamiento. El técnico donostiarra ha recalcado en más de una ocasión la importancia de mantener la concentración en los momentos clave, especialmente en defensa, y es algo que se ha estado trabajando a conciencia. La plantilla es sabedora de que, en una categoría tan igualada como la Segunda División, la diferencia entre ganar y empatar pasa muchas veces por una acción puntual.

Frente al Eibar estará un Huesca que ha comenzado la temporada sumando los mismos puntos que el Eibar (4), pero que no pudo ganar en su estreno en El Alcoraz. Los oscenses, que han renovado parte de su plantilla este verano, confían en que el apoyo de su público sirva de impulso para sumar una victoria que les de confianza en casa.

En las últimas temporadas el conjunto altoaragonés ha demostrado capacidad para competir y promete ser un rival incómodo para los armeros. La historia reciente de este enfrentamiento invita a pensar en un duelo equilibrado. El curso pasado, el choque en tierras oscenses terminó en victoria local (2-1) en un duelo que reflejó la igualdad que suele caracterizar a ambos equipos. El partido en Ipurua también se decidió por la mínima, 2-1 para los armeros. La última victoria del Eibar en El Alcoraz data de la temporada 2023/24, cuando los de Joseba Etxeberria se impusieron por un ajustado 2-3.

El Alcoraz suele ser un escenario donde se viven partidos intensos, con un ambiente que empuja al equipo local y pone a prueba el carácter del visitante. El Eibar es consciente de que tendrá que mostrar personalidad, jugar con criterio y no dejarse intimidar por la presión ambiental. San José espera que su equipo muestre madurez, sabiendo cuándo tener paciencia con la posesión y cuándo golpear con rapidez para aprovechar los espacios.

Una de las claves estará en el balón parado, donde el Eibar ha encontrado un aliado que ya le ha dado dos goles a favor. Además, el acierto en los metros finales será determinante, así como la solidez de una zaga que busca afianzarse. El Huesca, por su parte, tratará de imprimir su ritmo alto de juego, aprovechar el balón parado y buscar un gol que incline pronto la balanza.

La afición armera tampoco faltará a la cita. El Huesca remitió un total de 189 entradas para el sector visitante al Eibar, y como siempre los aficionados se harán sentir en las gradas de El Alcoraz. Su aliento será fundamental para empujar a un equipo que quiere empezar a sumar lejos de Ipurua y demostrar que también puede ser fiable a domicilio.

El encuentro se presenta como una nueva oportunidad para que el Eibar dé un paso adelante en su camino de seguir en los puestos nobles de la clasificación.