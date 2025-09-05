El Eibar busca rehacerse en Ipurua

El Eibar volverá a vestirse de corto en Ipurua este lunes a las 20.30 horas, en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. El ... rival será el Andorra, un conjunto de marcado perfil técnico que exigirá a los de Beñat San José un ejercicio de concentración, paciencia y, sobre todo, regularidad. El objetivo es claro: transformar las buenas sensaciones que el equipo ha transmitido en este arranque en tres puntos que permitan mirar hacia arriba en la clasificación.

En la rueda de prensa celebrada ayer en Ipurua, el técnico armero dejó varios titulares de interés. El primero, una reflexión necesaria sobre lo sucedido en Huesca. «Lo pasado es pasado», afirmó. Aunque reconoció que la derrota fue dolorosa por la forma en la que se produjo, San José insistió en que no debe convertirse en una losa. El equipo, explicó, mostró tramos de gran dominio, sobre todo en la segunda parte, y generó ocasiones suficientes como para haberse llevado un mejor resultado. La clave, en su opinión, está en aprender de los detalles que decidieron el partido y en reforzar lo positivo: «Hubo momentos en los que mandamos nosotros».

La sanción de Arbilla, expulsado en El Alcoraz, marcará la planificación del duelo contra el Andorra y, de momento, para los tres duelos posteriores. Beñat San José no ocultó que considera el castigo «excesivo», aunque dejó claro que el club debe acatar la resolución. Lo importante, subrayó, es seguir adelante y mostrar respaldo al capitán, al que calificó como «un jugador que nos ha sacado de muchas situaciones de apuro por su calidad, entrega y coraje».

El técnico también se refirió a las bajas de Javi Martón y Peru Nolaskoain, que continúan con sus procesos de recuperación. La buena noticia la dejó Jon Bautista, que ya se ha reincorporado al grupo tras semanas parado y podría tener minutos el lunes. San José recordó que el galletero no hizo pretemporada, por lo que necesitará ritmo competitivo, pero valoró muy positivamente su evolución en los últimos entrenamientos.

Más allá de nombres propios, el mensaje más repetido fue el de confianza en la plantilla. «Tenemos un equipo muy equilibrado y competitivo», aseguró. La idea de juego estaba clara desde el inicio del verano, y la confección de la plantilla se ha hecho pensando en perfiles adaptados a ese estilo. El entrenador incidió en que el grupo está capacitado para competir con cualquiera y que ahora toca demostrarlo en el campo.

Un rival en racha

El Andorra será un buen termómetro, ya que llega de ganar dos partidos seguidos y tiene siete puntos de nueve posibles. San José describió al conjunto tricolor como un equipo con «buen trato de balón, perfil técnico y desborde», acostumbrado a sacar la pelota jugada desde atrás y a presionar alto. Un reto de exigencia para un Eibar que también busca ser protagonista con la posesión y que ya ha mostrado en sus primeros partidos versatilidad para adaptarse a distintos rivales. La intención del técnico es que el equipo encuentre su mejor versión desde el inicio, algo que en Huesca costó en los primeros minutos.

El recuerdo de la goleada frente al Granada en Ipurua sigue siendo la referencia. «Ese es el camino», reconoció San José. La actitud, la verticalidad y la eficacia mostradas aquel día reflejan la hoja de ruta que quiere para su equipo. Reproducir ese nivel de intensidad de forma constante es, según el entrenador, el verdadero reto.