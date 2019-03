El Somos Eibar busca los puntos que le acerquen a la permanencia ante el Casablanca

El Somos se enfrenta hoy en Zaragoza a las 20.00 horas en el Eduardo Lastrada al Stadium Casablanca. El equipo maño es cuarto en la tabla, pero no tiene opciones para meterse en play off. El Tolosa, que es segundo, le lleva doce puntos de ventaja. Los armeros, tras perder con el penúltimo Barakaldo, tratarán de enmendar este tropiezo sorprendiendo a los aragoneses en su cancha. El Somos tiene capacidad para hacerlo y va a luchar por ese fin, aunque no será una labor fácil, más bien ardua dado que es un bloque regular. Fernando Fernández no puede contar ni con Garetxana ni con Uriarte.

La permanencia aún no la tiene conseguida el Somos. «Debemos apretar porque todos están acelerando y aún no tenemos certificada la permanencia matemática», afirma el técnico armero, que se lamenta que en las dos últimas jornadas ante Elgoibar y Barakaldo «se nos han escapado puntos en los últimos segundos».