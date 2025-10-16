Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plantilla ultima su puesta a punto en Areitio. FÉLIX MORQUECHO

El Eibar busca su primer triunfo a domicilio el domingo en Las Palmas

Los armeros han puntuado en sus tres últimas visitas al Estadio de Gran Canaria con dos victorias, y quieren seguir con la racha

Marcos Rodríguez

EIBAR.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

El Eibar afronta este domingo a las 21.00 horas un nuevo desafío lejos de Ipurua. El conjunto armero visitará el Estadio de Gran Canaria para medirse a la UD Las Palmas, uno de los rivales más en forma del campeonato.

Los canarios, quintos con 15 puntos, atraviesan un gran momento, mientras que los eibarreses, décimos con 12, intentarán mantener la buena dinámica de juego y sumar su primera victoria a domicilio en lo que va de curso.

El equipo de Beñat San José ha mostrado una versión sólida en Ipurua, donde sigue invicto, pero busca trasladar esa fiabilidad a los partidos fuera de casa. El duelo del domingo será una nueva oportunidad para hacerlo en un escenario siempre exigente, aunque no por ello inexpugnable: la pasada temporada el Eibar logró puntuar en Gran Canaria con un empate 1-1, pero las dos anteriores visitas de los armeros a la isla se sladaron con dos victorias, una en 2021, ya en Segunda, y la otra en 2018 en Primera División.

Los armeros afrontan el encuentro con confianza y con el objetivo de confirmar su crecimiento ante un rival que, pese a llevar más puntos en la clasificación, ya ha visto a dos rivales llevarse los tres puntos en su estadio. Puntuar en Las Palmas sería un paso importante para los de San José, ayudándoles a seguir escalando posiciones y consolidar las buenas sensaciones que viene dejando el equipo desde el arranque.

