El Eibar busca estrenar su casillero en Ipurua

El Eibar femenino afronta este domingo en Ipurua a las 16.00 horas un duelo clave en el arranque de la Liga F. Después ... de dos derrotas por la mínima en las primeras jornadas, el conjunto armero recibe al Levante Badalona con la necesidad de empezar a puntuar, además de tener el reto de inaugurar su casillero goleador en la presente temporada.

El choque llega en un momento en el que el equipo eibarrés ha mostrado solidez defensiva y carácter competitivo, pero al que le falta dar el paso definitivo en ataque. Pese a caer por la mínima ante Sevilla y Madrid CFF, las sensaciones han sido positivas y el trabajo realizado durante la semana ha estado enfocado en encontrar la eficacia en los metros finales.

El rival de hoy no pondrá las cosas fáciles. El Levante Badalona ha arrancado con fuerza el curso, sumando cuatro puntos en dos jornadas y manteniendo su portería imbatida. Sus futbolistas de ataque destacan por la velocidad y capacidad de asociación, mientras que en defensa se han mostrado como un bloque sólido difícil de superar. Sin embargo, jugar en Ipurua siempre supone un plus para las armeras, que contarán con el apoyo de su gente en una cita que puede marcar un punto de inflexión.

Una de las principales novedades en la convocatoria será la presencia de la delantera tanzana Opa Clement, que esta semana ya se ha entrenado con el grupo. Su posible debut en Ipurua genera expectación entre la afición, ya que llega para reforzar una delantera que necesita alternativas para traducir en goles el trabajo que el equipo viene desplegando. Aunque todavía en fase de adaptación, su entrada en la dinámica de grupo es un motivo de ilusión para un Eibar que quiere sumar cuanto antes.

En cuanto al apartado físico, el club ha seguido de cerca la evolución de varias jugadoras con molestias, como Carmen Álvarez, Adela Rico o Elena Valej. Su vuelta, prevista a corto plazo, aportará más fondo de armario a un vestuario que afronta una liga exigente y muy igualada, donde cada punto puede ser determinante.

El conjunto eibarrés espera que la afición acuda a Ipurua para empujar al equipo hacia esa primera victoria que permita mirar al futuro con optimismo. Las entradas para el partido estarán disponibles desde una hora antes del inicio en la taquilla 14 del estadio por 10 euros para adultos y 5 para menores de 13 años.

La cita de este domingo frente al Levante Badalona se presenta como una oportunidad para que las armeras transformen sus buenas sensaciones en resultados.