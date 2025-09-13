Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar femenino cayó por la mínima, aligual que lo hizo en su estreno liguero en Ipurua ante el Sevilla, ante el Madrid el pasado sábado. EP

Eibar

El Eibar busca estrenar su casillero en Ipurua

Las armeras reciben al Levante Badalona a las 16.00 horas con el objetivo de sumar sus primeros puntos en esta temporada de la Liga F

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

El Eibar femenino afronta este domingo en Ipurua a las 16.00 horas un duelo clave en el arranque de la Liga F. Después ... de dos derrotas por la mínima en las primeras jornadas, el conjunto armero recibe al Levante Badalona con la necesidad de empezar a puntuar, además de tener el reto de inaugurar su casillero goleador en la presente temporada.

