El Eibar busca en Cádiz su primer triunfo a domicilio para extender la buena racha Los armeros visitan hoy a las 16.15 horas al conjunto de Gaizka Garitano con el reto de confirmar la solidez mostrada en Ipurua lejos de casa

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

El Eibar vuelve a hacer las maletas en busca de esa victoria que todavía se le resiste como visitante. Tras dos salidas con balance de un empate y una derrota, los de Beñat San José visitan hoy al Cádiz, a las 16.15 horas en el Nuevo Mirandilla, en un duelo que promete intensidad, fútbol directo y un ambiente de los que ponen a prueba la madurez de cualquier equipo.

Los armeros llegan al choque con buenas sensaciones después de derrotar al Andorra en Ipurua por 2-0, un resultado que les ha situado séptimos con siete puntos. Pleno en casa, con un global de 5-0 en los dos encuentros disputados en su feudo, y todavía la tarea pendiente de trasladar esa autoridad a domicilio. «Tenemos que mejorar el puntaje a domicilio», reconocía ayer San José en Ipurua, consciente de que la regularidad lejos de casa marcará el techo del equipo.

El Cádiz, por su parte, encara la cita invicto y quinto en la tabla con ocho puntos. Los de Gaizka Garitano han demostrado ser especialmente fiables en su estadio, donde han ganado al Mirandés y al Albacete. El pasado fin de semana, además, mostraron capacidad de reacción para remontar un 3-1 adverso en Anoeta y acabar empatando frente a la Real Sociedad B. Tabatadze, con tres goles, y Brian Ocampo, con dos, están siendo sus hombres más determinantes.

En el Eibar, la principal novedad en la convocatoria es el regreso de Peru Nolaskoain, ya recuperado de sus molestias musculares. Jon Bautista también ha dado pasos adelante y podría contar con más protagonismo, aunque aún no está al cien por cien. En cambio, Javi Martón seguirá de baja y Arbilla cumplirá su sanción. San José no esconde que la competitividad interna está siendo una de las virtudes de este arranque. «Tenemos recursos para afrontar un partido muy exigente siendo un equipo completo», apuntó.

La visita a la Tacita de Plata tendrá además un componente emocional, con el reencuentro con Garitano, icono del banquillo de Ipurua. El técnico vizcaíno ha imprimido carácter a su nuevo equipo, manteniéndolo invicto en este arranque y devolviendo la ilusión a una afición exigente y pasional.

El cara a cara reciente refleja igualdad. En los últimos cinco enfrentamientos, ambos equipos se reparten victorias y empates a partes iguales, con marcadores cortos y partidos de mucho desgaste. Hoy no se espera nada distinto: un Cádiz que aprieta arriba y un Eibar que quiere imponer su presión y verticalidad para demostrar que también puede ganar lejos de casa.

El desafío está sobre la mesa: dar continuidad a las buenas sensaciones de Ipurua y confirmar que este equipo tiene mimbres para ser protagonista tanto en casa como a domicilio. El reto es mayúsculo y ante un rival de nivel, pero los armeros viajan con la convicción de que la tercera salida puede ser la vencida.