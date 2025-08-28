El Eibar B afronta el sábado su último amistoso de pretemporada en Logroño

M. R. Eibar. Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39 Comenta Compartir

El Eibar B sigue afinando su preparación de cara al inminente inicio liguero. El primer filial armero disputará mañana, sábado, su último partido amistoso de pretemporada, que le llevará hasta Logroño para medirse a la Unión Deportiva Logroñés a partir de las 11.00 horas.

Será la última prueba para los de Iñigo Pérez antes del debut oficial en la Segunda Federación, previsto para el próximo domingo 7 de septiembre a las 17.00 horas. El estreno liguero también tendrá lugar en la capital riojana, en el mítico estadio de Las Gaunas, donde los armeros se enfrentarán a la Sociedad Deportiva Logroñés.

El choque de este fin de semana permitirá al filial ultimar detalles, ajustar automatismos y mantener el ritmo competitivo con vistas a una campaña exigente, en la que el Eibar B buscará repetir la hazaña de la temporada pasada en la categoría al disputar el playoff de ascenso en su primer año y continuar proyectando talento hacia el primer equipo.

Tras un verano con movimiento entre salidas y llegadas el filial armero ha completado una gran pretemporada, a la que pondrán fin mañana antes de arrancar la liga.