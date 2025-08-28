Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Eibar B afronta el sábado su último amistoso de pretemporada en Logroño

M. R.

Eibar.

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

El Eibar B sigue afinando su preparación de cara al inminente inicio liguero. El primer filial armero disputará mañana, sábado, su último partido amistoso de pretemporada, que le llevará hasta Logroño para medirse a la Unión Deportiva Logroñés a partir de las 11.00 horas.

Será la última prueba para los de Iñigo Pérez antes del debut oficial en la Segunda Federación, previsto para el próximo domingo 7 de septiembre a las 17.00 horas. El estreno liguero también tendrá lugar en la capital riojana, en el mítico estadio de Las Gaunas, donde los armeros se enfrentarán a la Sociedad Deportiva Logroñés.

El choque de este fin de semana permitirá al filial ultimar detalles, ajustar automatismos y mantener el ritmo competitivo con vistas a una campaña exigente, en la que el Eibar B buscará repetir la hazaña de la temporada pasada en la categoría al disputar el playoff de ascenso en su primer año y continuar proyectando talento hacia el primer equipo.

Tras un verano con movimiento entre salidas y llegadas el filial armero ha completado una gran pretemporada, a la que pondrán fin mañana antes de arrancar la liga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar B afronta el sábado su último amistoso de pretemporada en Logroño