El Eibar afronta una jornada repleta de compromisos ligueros El filial debuta en Areitio en 2ª RFEF, y las secciones femenina y de cantera completan una intensa jornada

Marcos Rodríguez EIBAR. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

La jornada de hoy llega cargada de fútbol para los filiales de la SD Eibar, con partidos que se repartirán entre la mañana y la tarde y que abarcan desde la base hasta la Segunda Federación. El protagonismo principal recae en el filial armero, que vivirá un día histórico con su primer encuentro oficial en Areitio, aunque no será el único foco de atención: también competirán el primer equipo femenino, el segundo filial y varios conjuntos de la cantera.

El Eibar B de Íñigo Pérez se estrena como local en la 2ª RFEF a las 12.30 horas en Areitio, donde recibirá al CD Alfaro. Tras caer en su debut en Las Gaunas (2-0 ante la SD Logroñés), el filial buscará inaugurar su casillero en la nueva ciudad deportiva. La cita servirá para comprobar la reacción del conjunto armero, que dejó buenas sensaciones en pretemporada pero se vio superado en el estreno liguero. Enfrente estará un Alfaro que arrancó el curso con un empate ante el Sestao (2-2) y que ya sabe lo que es caer con contundencia en tierras eibarresas, pues la pasada campaña perdió 4-0 en Unbe.

La jornada se completará con otros duelos de gran interés. En 2ª RFEF femenina, el Eibar visitará al Madrid CFF a las 16.00 horas en el Antiguo Canódromo. También habrá compromiso para el segundo filial, que a las 11.15 horas rendirá visita al Santurtzi en San Jorge en la 3ª RFEF, mientras que en la misma franja matinal, a las 11.00 horas, el equipo de 3ª RFEF femenina se medirá a Real Sociedad y Osasuna en Pamplona.

A las 10.00 horas en Areitio, el Infantil de primer año del Eibar recibirá al UDA, mientras que en categoría Infantil Honor se repetirá el duelo entre ambos clubes pero en Ibarra, también desde las 11.00 horas.

En definitiva, un domingo completo y de gran actividad para la el Eibar, que pondrá en juego el esfuerzo de sus diferentes equipos.