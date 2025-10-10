El Eibar B afronta un importante partido en Areitio para tratar de salir del descenso

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viernes, 10 de octubre 2025

Después de dos jornadas sin puntuar, el Eibar B tratará de reencontrarse con la victoria esta tarde, a las 16.30 horas, en Areitio, donde recibirá al Ejea en la sexta jornada de Segunda Federación.

El primer filial armero llega con ganas de revertir su situación tras un inicio de curso complicado. Los de Iñigo Pérez han sumado cuatro puntos en las primeras cinco jornadas y ocupan la decimocuarta posición, en zona de descenso directo, un arranque muy diferente al vivido la pasada temporada, cuando el equipo se mantuvo en la zona alta durante todo el campeonato.

El empate logrado el pasado domingo en Nájera ante el Náxara, rival del primer equipo armero en la primera ronda de la Copa del Rey, permitió al conjunto eibarrés cortar su racha de dos derrotas consecutivas y recuperar sensaciones positivas de cara a este nuevo compromiso en casa.

El duelo ante el Ejea en casa se presenta como una oportunidad idónea para sumar el segundo triunfo en Areitio, tras el obtenido ante el Alfaro, y escalar posiciones en la tabla. El conjunto zaragozano llega con un punto más que los eibarreses, cinco, ocupando la decimotercera plaza, por lo que se espera un partido equilibrado y con mucho en juego para ambos.

