El Eibar se aferra a Ipurua para iniciar la reacción en el partido de mañana contra el Albacete Los armeros encadenan seis jornadas sin ganar y están un punto sobre el descenso, por lo que ganar es una obligación para los de San José

Marcos Rodríguez EIBAR. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

El Eibar disputará mañana un partido clave en su intento por reencontrarse con la victoria y reconducir su rumbo en la Segunda División. A las 16.15 horas, los armeros recibirán en Ipurua al Albacete en el duelo correspondiente a la decimotercera jornada liguera, un choque de enorme importancia para un equipo que necesita sumar tres puntos de manera urgente para alejarse de los puestos de descenso.

El equipo de Beñat San José atraviesa su momento más delicado de la temporada. No gana en liga desde el pasado 21 de septiembre, cuando se impuso al filial de la Real Sociedad, y desde entonces acumula seis jornadas sin conocer la victoria. En ese periodo solo ha sumado tres de los últimos dieciocho puntos posibles, una racha que ha hecho que el Eibar llegue a esta cita con 13 puntos, apenas uno por encima de la zona roja de la clasificación.

Pese a las dificultades, Ipurua sigue siendo el refugio del Eibar. En casa, los armeros han mostrado su mejor versión: están invictos y han sumado doce de los trece puntos que tienen en su casillero. Es por ello que el encuentro ante el Albacete se presenta como una oportunidad de oro para volver a ganar, recuperar la confianza y ofrecer una alegría a la afición en su estadio.

El rival, el Albacete, llega en una dinámica positiva. El conjunto manchego ocupa la undécima posición con 16 puntos y solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos ligueros, en los que ha logrado cuatro victorias y cuatro empates. Los de Alberto González se caracterizan por su capacidad anotadora, pero son débiles atrás (el equipo que más goles ha recibido).

Adu Ares operado con éxito

En el apartado médico, el club ha confirmado que Adu Ares fue operado con éxito para retirar el cuerpo libre articular localizado en su rodilla izquierda. La intervención, realizada en Donostia por el traumatólogo Dr. De la Fuente junto al Dr. Honorio Martínez, jefe de los servicios médicos del club, se desarrolló sin complicaciones mediante una técnica artroscópica mínimamente invasiva.

El jugador iniciará en los próximos días el protocolo de rehabilitación con el objetivo de asegurar una recuperación completa. Su regreso no tiene aún fecha definida, y el club espera que evolucione favorablemente.