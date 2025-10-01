Duelos directos en la parte alta de la Liga de Fútbol Aficionado en la cuarta jornada

M. R. Eibar. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar vivirá este fin de semana su cuarta jornada, con varios partidos que pueden empezar a marcar diferencias en la clasificación. El protagonismo se centrará en el choque del sábado a las 9.00 horas, donde el colider Bar Marem pondrá a prueba su pleno de victorias frente a un Bergara Pneumatikoak que llega en buena dinámica tras sumar dos triunfos consecutivos. Un duelo directo en la parte alta que puede ser clave para el devenir de la competición.

Después, a las 10.30, Baserri intentará estrenar su casillero de puntos ante un Xania Taberna que ha demostrado pegada y solidez en este inicio de temporada. El colista busca reaccionar, mientras que los de Xania quieren mantenerse en el grupo de cabeza.

El domingo abrirá la jornada el enfrentamiento entre Adahi Etxegi y Malape Taberna, vigente campeón. Los locales llegan reforzados tras su contundente victoria frente a Baserri, pero tendrán enfrente a un Malape que no ha fallado y que quiere continuar en el liderato.

La cuarta fecha se cerrará con el duelo entre Limpiezas Rueda y Kalaka Buenos Aires a las 10.30. Ambos equipos llegan sin puntos en el casillero y necesitan un triunfo que les permita salir del fondo de la tabla y recuperar confianza. Garajes García descansa.