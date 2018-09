Dragados recurre la rescisión de Errebal De momento se lleva ejecutado en Errebal un tercio del proyecto y se esperan reanudar las obras para la primavera del 2019. / FÉLIX MORQUECHO El equipo de gobierno se muestra tranquilo porque no va a afectar a la reanudación de las obras en 2019 | Por su parte, el PNV traslada su preocupación «por el pleito, la reanudación de la obra y los puestos de la plaza» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:21

La empresa constructora Dragados, que llevó a cabo la primera fase de las obras del equipamiento sociocultural Errebal, ha recurrido por la vía contencioso-administrativa la resolución de contrato que decidió el pasado diciembre el equipo de gobierno municipal. Como se recordará, el actual gobierno socialista decidió entonces rescindir el contrato para la ejecución de obras que estaba desarrollando Dragados (se le adjudicó el contrato en noviembre de 2015), «por el incumplimiento de plazos en la ejecución de los trabajos de construcción del espacio multiusos».

El alcalde, Miguel de los Toyos, ha manifestaco que «este recurso no va a afectar a la reanudación de los trabajos en 2019 y, de hecho, puede ocurrir que con la obra en ejecución o bien realizada, la constructora siga recurriendo». El primer edil considera «normal que recurran en la vía contencioso-administrativa. Agotaron las vías previas porque el Gobierno Vasco no les dio la razón y ahora vuelven a recurrir». Asimismo, el regidor se ha mostrado confiado en que la vía contencioso-administrativa a la que se ha acogido Dragados dé la razón también al Ayuntamiento.

Ante este hecho, Eibarko EAJ-PNV ha solicitado que se exponga toda la información en la Comisión de Obras. Su portavoz, Josu Mendicute, ha mostrado su preocupación por la «triple incertidumbre sobre el pleito, la obra y los puestos de la plaza». El PNV ha recordado que «durante los dos años del contrato nuestro grupo mostró insistentemente su preocupación por los retrasos acumulados en la obra, hechos que fueron negados hasta que la ocultación fue insostenible».

Así, los nacionalistas critican que «el 17 de noviembre de 2015 el Ayuntamiento de Eibar anunció la finalización de las obras para septiembre de 2017. Durante los años 2016 y 2017 fueron incesantes las preguntas formuladas, hasta que en diciembre de 2017, tres meses después de la fecha de finalización anunciada, la actual Junta de Gobierno socialista anunció la rescisión del contrato por los retrasos acumulados. Hasta entonces, el PSOE había negado sistemáticamente la existencia de retrasos», señala Mendicute.

De esta manera, la rescisión de contrato al no ser acordada con la empresa adjudicataria que reclama al Ayuntamiento un fuerte montante económico, trata de solucionarse por la vía de los tribunales. En ese sentido, Mendicute admite estar «preocupado» por lo que pueda desencadenarse de este hecho. «Desde 2007 ha habido una mala venta del solar que no tuvo en cuenta los gastos de la nueva Escuela de Música de Portalea, una mala recompra en la que se abonaron los gastos que tuvo la promotora, posteriormente se pagó por segunda vez por las mismas obras (modificación de cables y tuberías) y ahora esperamos que el Ayuntamiento no pierda medio millón de euros más del dinero de todos los eibarreses», indica.

Ejecutado un tercio

Sin embargo, De los Toyos quita hierro a las consideraciones del PNV y anuncia para octubre la aprobación del proyecto modificado y el inicio de la licitación para este año con el fin de adjudicar la obra en enero o febrero y reanudar los trabajos entre abril y mayo.

Además, recordaron desde el equipo de gobierno que las obras fueron adjudicadas a Dragados por la cantidad de 4.952.683 euros y un plazo de ejecución de veintiún meses, cuando el presupuesto base de licitación alcanzaba los 6,8 millones. «Desde el principio las obras fueron transcurriendo a diferentes ritmos, y en la firma del contrato se establecieron tres plazos parciales que fueron incumplidos. Junto a ello, nos dijeron la propia Dragados que de continuar con la obra iban a seguir sumando más pérdidas, con lo que decidimos rescindir el contrato».

En este momento se lleva ejecutado un tercio de los trabajos, en base a que en la última certificación de obra en la que se abonaron 2 millones de euros de los 4,9 con los que se habían adjudicado.