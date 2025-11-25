Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los bomberos trabajan en el lugar del accidente. Morquecho

Dos heridos en un accidente en la variante de Eibar

El siniestro entre dos vehículos ha tenido lugar a las 17.00 horas y ambos conductores han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios

I. V.

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:09

Dos personas han resultados heridas este martes en un accidente que ha tenido lugar en la variante de Eibar. En el siniestro se han visto implicados dos vehículos y los conductores han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El siniestro se ha producido a las 17.00 horas de la tarde y como consecuencia de la colisión la N-634 ha tenido que ser cortada en sentido San Sebastián y el tráfico ha sido desviado por el centro de Eibar. Hasta el lugar se han trasladado varias dotaciones de bomberos, así como de Osakidetza y patrullas de la Ertzaintza. Obras públicas se encuentra en el lugar del siniestro trabajando en la retirada de los dos vehículos.

Dos heridos en un accidente en la variante de Eibar

