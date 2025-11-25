Dos heridos en un accidente en la variante de Eibar El siniestro entre dos vehículos ha tenido lugar a las 17.00 horas y ambos conductores han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios

Dos personas han resultados heridas este martes en un accidente que ha tenido lugar en la variante de Eibar. En el siniestro se han visto implicados dos vehículos y los conductores han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El siniestro se ha producido a las 17.00 horas de la tarde y como consecuencia de la colisión la N-634 ha tenido que ser cortada en sentido San Sebastián y el tráfico ha sido desviado por el centro de Eibar. Hasta el lugar se han trasladado varias dotaciones de bomberos, así como de Osakidetza y patrullas de la Ertzaintza. Obras públicas se encuentra en el lugar del siniestro trabajando en la retirada de los dos vehículos.

