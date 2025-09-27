Dos colectivos convierten Eibar es una gran fiesta

ALBERTO ECHALUCE Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Eibar vivió ayer una auténtica fiesta gracias a la impresionante organización de la fiesta de Eta kitto, antes Sagardo Eguna, y a las fiestas de Ipurua. Unos llenaron Unzaga y los otros el populoso barrio eibarrés.

Así, Ipurua vivió este fin de semana una de sus jornadas más intensas y participativas dentro de sus fiestas populares. Más de 400 vecinos se reunieron en una gran comida popular, cuyos tickets se agotaron semanas antes gracias.

El menú estuvo a la altura de la expectación. La asociación Bizimina elaboró una paella extraordinaria que se convirtió en el eje de un almuerzo lleno de camaradería, risas y ambiente familiar. «Ha sido un trabajo de todo el barrio, y la respuesta de la gente demuestra que merece la pena», valoraba Iván López.

La tarde trajo consigo importantes novedades en el programa festivo. Un bingo especial abierto a todo el público reunió a decenas de participantes en un ambiente distendido, mientras que los más pequeños disfrutaron de talleres infantiles que ofrecieron actividades de henna, trenzas, pintacaras y skate. Uno de los grandes atractivos fue la instalación de un gran scalextric, que atrajo tanto a niños como a adultos, convirtiéndose en uno de los puntos más visitados de la jornada.

La música puso el broche final a un día inolvidable. Grupos locales y DJs animaron la velada, prolongando la fiesta hasta la noche y reforzando el carácter comunitario y vibrante de unas fiestas que ya se han consolidado como una cita imprescindible en el calendario eibarrés.Con actividades para todas las edades, espíritu de barrio y una organización ejemplar, las fiestas de Ipurua vuelven a demostrar que son un motor de convivencia y alegría en Eibar con un programa que sigue hoy.

Seis sidrerías

El espíritu festivo reinó también en llenar un año más en Unzaga para degustar las mejores sidras guipuzcoanas. De la mano de seis sidrerías desplegadas por la plaza, cientos de personas no quiseron perderse una de las grandes citas del sector y que cuenta con varias décadas de trayectoria. Una notable organización no han parado de atender a sedientos y curiosos que se han acercado hasta la plaza, donde han disfrutado de estos caldos bajo la música de los trikitilaris y un sol abrasador. Se notaba que apretaba el calor yen las zonas de sombra se apelotonaron los participantes. El descorche de botellas fue un no parar. «Llevamos muchísimas», comentaban para el mediodía. Este año, la sidra se volvió a servir en vaso al precio de 10 euros, con posibilidad de comer un pintxo.

Hoy, Aginaga

Hoy, se celebran las fiestas en honor a San Miguel, una cita que combina tradición, gastronomía y música en un ambiente de convivencia en Aginaga. La programación arranca a las 11.00 horas con la misa mayor en la iglesia con el coro parroquial. Hamarretako y paella convertirán el día en una gran jornada también. Por la tarde, la fiesta continuará con la romería animada por el grupo Joselu Anaiak.