Doble derrota para el Eibar Saskibaloia en un fin de semana exigente en Ipurua Artesanos Juantxo cayó 60-74 ante el Biotz Aloña Mendi; el femenino perdió 38-48 frente al Lana Aloña Mendi

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Eibar Saskibaloia volvió a vivir un fin de semana complicado en Ipurua, donde tanto el primer equipo masculino como el femenino encajaron nuevas derrotas que prolongan sus malas rachas ligueras.

El Artesanos Juantxo cayó por 60-74 frente al Biotz Aloña Mendi en un encuentro en el que, pese a la derrota, el equipo dejó algunas señales de mejora. Los armeros firmaron su mejor registro ofensivo desde la tercera jornada de la Primera División Provincial, alcanzando de nuevo la barrera de los sesenta puntos tras varias semanas con dificultades anotadoras. Sin embargo, el conjunto eibarrés sigue sin encontrar el camino de la victoria y acumula ya siete derrotas consecutivas en ocho partidos.

La sequía de triunfos comenzó en la segunda jornada y ha lastrado al equipo hasta el último puesto de la clasificación en una primera fase que entra ya en su tramo decisivo. Con seis partidos por disputar, el margen de error se reduce, y el Eibar Saskibaloia necesita reaccionar cuanto antes si quiere tener opciones de abandonar el farolillo rojo. Su próximo compromiso será este sábado en Donostia frente al Saski Axular, un nuevo reto en una pista siempre complicada.

Tampoco pudo abandonar la mala rachas el primer equipo femenino, que cayó en Ipurua por 38-48 frente al Lana Aloña Mendi. Las armeras, que compiten en la Segunda División Provincial, continúan sin conocer la victoria tras siete jornadas disputadas. A pesar de encajar una nueva derrota, la clasificación dejó una pequeña noticia positiva: el Eibar Saskibaloia asciende a la undécima posición gracias a un mejor margen de puntos anotados y encajados que el Astigarragako Mundarro, que perdió 65-27 ante el Tecnun y cae al último lugar, aunque con un partido menos disputado.

El equipo femenino, no obstante, sigue mostrando síntomas de crecimiento y buscará convertir esas mejoras en resultados en sus próximos compromisos.

De hecho, el próximo duelo es clave para sus aspiraciones, ya que las armeras visitan este viernes al Astigarragako Mundarro en un duelo directo por abandonar la última plaza de la tabla.